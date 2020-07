Nepál horolezcom opäť povolí výstup na hory vrátane Mount Everestu

Káthmandu 31. júla (TASR) - Nepálska vláda vo štvrtok oznámila, že Himaláje vrátane Mount Everestu pre horolezcov opäť otvorí počas jesennej sezóny, informovala agentúra Reuters.



V Nepále sa nachádza osem zo štrnástich najvyšších vrcholov sveta. Nepálska vláda pre šíriaci sa koronavírus v marci zakázala výstupy na všetky hory v krajine vrátane Mount Everestu. Rovnaké opatrenie predtým zaviedla i Čína, ktorá uzavrela prístup na najvyššiu horu sveta zo svojej strany.



Cieľom znovuotvorenia hôr je oživiť hospodárstvo krajiny, ktoré je závislé od cestovného ruchu, - aj napriek rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Nepál má takmer 30 miliónov obyvateľov. V krajine zaznamenali 19.547 prípadov nákazy a 52 úmrtí v súvislosti s týmto koronavírusom.



Nepál podľa ministerstva kultúry, turizmu a civilného letectva znovu umožnil horolezectvo a bude vydávať povolenia na jesennú sezónu, ktorá v tejto krajine trvá od septembra do novembra. Horolezci však budú musieť dodržiavať zdravotnícke opatrenia.



Zákaz výstupov počas jarnej sezóny v apríli a máji spôsobil Nepálu finančné straty v miliónoch dolárov, konštatuje Reuters. Opatrenia podľa Reuters zasiahli stovky zahraničných turistov, približne 200.000 šerpov, horských vodcov a nosičov.



Medzinárodné lety do Nepálu sú až do polovice augusta zrušené a v krajine platia obmedzenia v oblasti cestovania, čo podľa organizátorov horolezeckých expedícii znamená, že v blízkej budúcnosti sa horolezci na hory nedostanú.



Nepál v sobotu povolil znovuotvorenie hotelov a reštaurácii za dodržania istých obmedzení.