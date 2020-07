Nepál sa blíži k svojmu cieľu, snaží sa zdvojnásobiť počet tigrov

Káthmandu 29. júla (TASR) - Nepál sa blíži k dosiahnutiu svojho cieľa - zdvojnásobenia počtu tigrov na svojom území do roku 2022, oznámil v stredu nepálsky premiér Khadga Prasád Šarmá Olí.



Podľa agentúry DPA sa nepálsky premiér takto vyjadril pri príležitosti Medzinárodného dňa tigrov. Cieľom tohto dňa je zvýšenie informovanosti o ochrane tigrov.



Olí neuviedol konkrétne čísla, ale výsledky sčítania v roku 2018 ukázali, že počet tigrov v Nepále sa zo 121 v roku 2009 zvýšil na 235.



Ak sa súčasná miera rastu udrží, Nepál by sa mohol stať prvou z 13 krajín, ktorá dosiahne svoj cieľ stanovený na Petrohradskom summite o tigroch v roku 2010, kde sa zaviazali zdvojnásobiť počet svojich tigrov do roku 2022, uvádza Svetový fond na ochranu prírody (WWF).



V posledných desaťročiach nepálske úrady úspešne mobilizovali miestne spoločenstvá na ochranu ohrozených voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov.



Podľa WWF odborníci odhadujú, že vo voľnej prírode zostáva na celom svete približne 3900 tigrov.