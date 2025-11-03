< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA V NEPÁLE: Lavína zabila sedem ľudí, štyria sú nezvestní
Počasie sa v Nepále od minulého týždňa zhoršuje a v horách hlásili snehové víchrice.
Autor TASR
Káthmandu 3. novembra (TASR) - V pondelok zasiahla lavína základný tábor na vrchu Yalung Ri v Nepále a usmrtila päť zahraničných horolezcov a dvoch nepálskych sprievodcov, uviedli miestne úrady. Ďalšie štyri osoby sú nezvestné a päť ľudí sa zranilo. Podľa denníka Kathmandu Post sú medzi obeťami traja Američania, Kanaďan a Talian. TASR tom informuje podľa agentúr AP a ANSA.
Počasie sa v Nepále od minulého týždňa zhoršuje a v horách hlásili snehové víchrice. Záchranári sa na miesto nešťastia museli presunúť pešo. Záchranársky vrtuľník prinútilo zlé počasie vrátiť sa späť. Záchranári sa opäť pokúsia pristáť v utorok za úsvitu.
Hora Yalung Ri je s výškou 5630 metrov považovaná za vrchol vhodný pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností s lezením po vysokých horách.
V Nepále sa nachádza osem zo 14 najvyšších hôr sveta, vrátane Mount Everestu. Najobľúbenejšou sezónou na lezenie je jar, keď je na vrcholoch najpriaznivejšie počasie. Stovky zahraničných horolezcov však prichádzajú liezť na menšie hory počas jesene medzi daždivými monzúnovými mesiacmi a zimou.
