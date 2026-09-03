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Nepál: Ľudia predávajú potraviny za hotovosť na lieky
Ľudia z táborov sa vo viacerých prípadoch nedokázali dostať k potrebným liekom a museli predávať potraviny, aby si za hotovosť lieky mohli kúpiť.
Autor TASR
Káthmandu 3. septembra (TASR) - Niektorí preživší v núdzových táboroch po ničivých povodniach v Nepále mali vo štvrtok problémy so získavaním nevyhnutných liekov, hoci úrady poskytujú tisíckam vysídlených ľudí potraviny a iné základné potreby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ľudia z táborov sa vo viacerých prípadoch nedokázali dostať k potrebným liekom a museli predávať potraviny, aby si za hotovosť lieky mohli kúpiť. Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof uviedol, že v každom evakuačnom centre sú aj lekári so zásobami liekov a dôraz sa kladie na potrebnú hygienu a sanitárne podmienky s cieľom znížiť riziko šírenia chorôb.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Ĺudia preto častokrát používajú alternatívne spôsoby prepravy vrátane lanových sklzov (zipline).
Nepál doteraz uvádza smrť najmenej 1252 ľudí a ďalších viac ako 4200 je nezvestných. Takmer 4000 vysídlených osôb žije v 34 núdzových centrách. Čína v stredu informovala, že zahynulo 21 ľudí a 541 je nezvestných.
Záchranné práce sa zameriavajú na obslužné tunely v priehradných múroch vodných elektrární, kde pravdepodobne povodeň zastihla pracovníkov a viac ako 900 je stále nezvestných. Na záchranných operáciách sa podieľajú špecializované tímy z Indie, Číny a Spojených štátov.
Ľudia z táborov sa vo viacerých prípadoch nedokázali dostať k potrebným liekom a museli predávať potraviny, aby si za hotovosť lieky mohli kúpiť. Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof uviedol, že v každom evakuačnom centre sú aj lekári so zásobami liekov a dôraz sa kladie na potrebnú hygienu a sanitárne podmienky s cieľom znížiť riziko šírenia chorôb.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Ĺudia preto častokrát používajú alternatívne spôsoby prepravy vrátane lanových sklzov (zipline).
Nepál doteraz uvádza smrť najmenej 1252 ľudí a ďalších viac ako 4200 je nezvestných. Takmer 4000 vysídlených osôb žije v 34 núdzových centrách. Čína v stredu informovala, že zahynulo 21 ľudí a 541 je nezvestných.
Záchranné práce sa zameriavajú na obslužné tunely v priehradných múroch vodných elektrární, kde pravdepodobne povodeň zastihla pracovníkov a viac ako 900 je stále nezvestných. Na záchranných operáciách sa podieľajú špecializované tímy z Indie, Číny a Spojených štátov.