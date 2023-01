Na mieste havárie lietadla v Nepále našli obe čierne skrinky

Pokhará 16. januára (TASR) - Na mieste nedeľňajšej havárie lietadla v Nepále našli v pondelok obe tzv. čierne skrinky, teda záznamník letových údajov aj zapisovač palubnej komunikácie. Oznámil to hovorca nepálskeho úradu pre civilné letectvo, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Čierne skrinky budú teraz odovzdané vyšetrovateľom. Ich nález potvrdil aj hovorca leteckej spoločnosti Yeti Airlines.



Lietadlo ATR 72 aerolínii Yeti Airlines smerovalo z nepálskej metropoly Káthmandu do mesta Pokhará, kde malo pristáť na novom letisku, ktoré uviedli do prevádzky len pred dvoma týždňami. Tesne pred pristátím sa však zrútilo do neďalekej rokliny rieky Seti a začalo horieť.



Na palube lietadla bolo 72 ľudí, z toho 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky. Medzi cudzincami bolo podľa Yeti Airlines päť Indov, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania a po jednej osobe z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska. Nehoda si vyžiadala prinajmenšom 68 obetí na životoch, štyria ľudia sú dosiaľ nezvestní.



V Nepále na pondelok vyhlásili v súvislosti s tragédiou deň štátneho smútku. Záchranári pokračujú v prehľadávaní rokliny, pričom v pondelok ráno miestneho času našli ďalšie dve telá.



Príčina nehody, ktorá je čo do počtu obetí v tejto krajine vôbec najhoršou za posledné tri desaťročia, dosiaľ nie je známa. AP približuje, že v nedeľu bolo v oblasti priaznivé a bezveterné počasie.