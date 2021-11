V Nepále našli telá na mieste, kde sa stratili francúzski horolezci

Káthmandu 8. novembra (TASR) - Pátrací tím letel v pondelok do odľahlej časti Himalájí, aby tam prevzal tri telá objavené neďaleko miesta, kde sa minulý mesiac stratilo trio francúzskych horolezcov. Informovala o tom agentúra AFP.



Skupina, ktorá sa pokúšala zdolať Mingbo Eiger, 6000-metrový vrch neďaleko Everestu, naposledy použila svoj satelitný mobil 26. októbra.



Snahu ich nájsť však komplikovalo zlé počasie, člen záchranného tímu dokonca uviedol, že ich telá môžu byť pochované pod kopou snehu vysokou ako päťposchodová budova.



Nepálsky policajný inšpektor pre AFP uviedol, že miestni horskí sprievodcovia našli v pátracej oblasti tri telá, ich identitu sa však doteraz nepodarilo potvrdiť.



Traja mladí horolezci - Thomas Arfi, Louis Pachoud a Gabriel Miloche – boli súčasťou osemčlennej expedície. Rozdelili sa do dvoch skupín, aby mohli zdolať rôzne vrchy. Počas ich výstupu sa však spustila lavína a zdá sa, že muži sa následne pokúsili vrátiť do tábora, približuje AFP.



Horolezci sa do Nepálu vrátili po tom, čo táto himalájska krajina v septembri opäť otvorila svoje hranice pre zaočkovaných turistov.