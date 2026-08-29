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Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov
Záchranné tímy v Nepále dosiaľ vytiahli 626 tiel, pričom viac ako 2426 ľudí je stále nezvestných.
Autor TASR
Káthmandu 29. augusta (TASR) - Účet za rekonštrukciu Nepálu po ničivých záplavách by sa mohol vyšplhať na „miliardy dolárov“, vyhlásilo v sobotu tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, zatiaľ čo úrady zápasia s obrovským rozsahom škôd. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rekonštrukcia a rehabilitácia si vyžiadajú možno až miliardy dolárov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie Šišir Chánál pred novinármi v Káthmandu. „Najprv zanalyzujeme straty a škody a následne vypracujeme plán, no už teraz sa obraciam na medzinárodné spoločenstvo so žiadosťou o podporu,“ dodal.
Tri dni po katastrofe minister zdôraznil, že „naliehavou prioritou zostáva záchrana životov v čo najväčšej možnej miere“, rozsah nešťastia však už teraz presahuje kapacity vlády. Záchranné tímy v Nepále dosiaľ vytiahli 626 tiel, pričom viac ako 2426 ľudí je stále nezvestných.
Chánál v tejto súvislosti požiadal o špecializovanú pomoc pri identifikácii a uchovávaní nájdených tiel. „Obrátili sme sa na našich partnerov, ktorí nám môžu poskytnúť špecifické vybavenie, keďže pomoc nepotrebujeme len pri samotnej záchrane,“ vysvetlil.
„Stovky tiel sa našli po prúde riek a hrozí ich rýchly rozklad, pretože boli dlhý čas vo vode,“ dodal. „Naše vlastné zdravotnícke kapacity na dlhodobé uchovanie tiel v zmrazenom stave sú veľmi obmedzené. Preto žiadame o dodanie chladiacich zariadení, kým sa nám nepodarí nájsť blízkych obetí, ktoré pri tejto katastrofe zahynuli,“ dodal.
Vláda podľa jeho slov zvažuje aj nasadenie „mraziarenských automobilov, aké sa používajú na prepravu rýchlo sa kaziaceho tovaru“.Ďalšiu obrovskú výzvu predstavuje samotná identifikácia obetí. „Potrebujeme forenzné kapacity. Odber vzoriek DNA, testovanie a vypracovanie správ – naše kapacity v oblasti súdneho lekárstva sú v Nepále veľmi obmedzené,“ uzavrel minister.
„Rekonštrukcia a rehabilitácia si vyžiadajú možno až miliardy dolárov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie Šišir Chánál pred novinármi v Káthmandu. „Najprv zanalyzujeme straty a škody a následne vypracujeme plán, no už teraz sa obraciam na medzinárodné spoločenstvo so žiadosťou o podporu,“ dodal.
Tri dni po katastrofe minister zdôraznil, že „naliehavou prioritou zostáva záchrana životov v čo najväčšej možnej miere“, rozsah nešťastia však už teraz presahuje kapacity vlády. Záchranné tímy v Nepále dosiaľ vytiahli 626 tiel, pričom viac ako 2426 ľudí je stále nezvestných.
Chánál v tejto súvislosti požiadal o špecializovanú pomoc pri identifikácii a uchovávaní nájdených tiel. „Obrátili sme sa na našich partnerov, ktorí nám môžu poskytnúť špecifické vybavenie, keďže pomoc nepotrebujeme len pri samotnej záchrane,“ vysvetlil.
„Stovky tiel sa našli po prúde riek a hrozí ich rýchly rozklad, pretože boli dlhý čas vo vode,“ dodal. „Naše vlastné zdravotnícke kapacity na dlhodobé uchovanie tiel v zmrazenom stave sú veľmi obmedzené. Preto žiadame o dodanie chladiacich zariadení, kým sa nám nepodarí nájsť blízkych obetí, ktoré pri tejto katastrofe zahynuli,“ dodal.
Vláda podľa jeho slov zvažuje aj nasadenie „mraziarenských automobilov, aké sa používajú na prepravu rýchlo sa kaziaceho tovaru“.Ďalšiu obrovskú výzvu predstavuje samotná identifikácia obetí. „Potrebujeme forenzné kapacity. Odber vzoriek DNA, testovanie a vypracovanie správ – naše kapacity v oblasti súdneho lekárstva sú v Nepále veľmi obmedzené,“ uzavrel minister.