Počas výstupu na Mount Everest sa stratili traja šerpovia

Káthmandú 12. apríla (TASR) - Nepálski záchranári pátrajú po troch šerpoch, ktorí v stredu počas výstupu na najvyššiu horu sveta Mount Everest spadli do skalnej trhliny. Ide o prvý takýto incident v rámci aktuálnej horolezeckej sezóny v Nepále. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Trojica horolezcov nepálskeho pôvodu niesla zásoby do Tábora 1, pričom na ceste museli prekonať nebezpečný ľadovec Khumbu. Na tomto úseku výstupu na Mount Everest musia lezci používať rebríky, ktoré sa klenú nad priepasťami v ľadovcovej stene.



"Stále sa snažíme zistiť podrobnosti, vieme však, že (horolezcov) zasiahla masa snehu a stratili sa v ľadovcovej trhline," uviedlo nepálske ministerstvo turizmu. Dodalo, že skupiny v základnom tábore spolupracujú pri pátracích a záchranárskych prácach. Do oblasti bola vyslaná i helikoptéra, no stratených šerpov sa jej nepodarilo lokalizovať.



Nepálski horskí vodcovia, nazývaní i šerpovia, sú neoddeliteľnou súčasťou turizmu a horolezectva v Himalájach. Úmrtia šerpov tvoria približne tretinu všetkých úmrtí na Mount Evereste. Šerpovia musia totiž pre každú expedíciu v táboroch zabezpečiť stany, potraviny a kyslíkové fľaše.



V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších hôr sveta. Táto ázijská krajina preto každoročne počas jarnej sezóny privíta stovky horolezcov. Nepálska vláda tento rok vydala 500 horolezeckých oprávnení na výstup na rozličné himalájske vrcholy, z toho 243 povolení na samotný Mount Everest.