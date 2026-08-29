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Nepál: Počet obetí ničivých záplav stúpol na najmenej 675
Čínske štátne médiá už predtým potvrdili sedem mŕtvych v Tibete po stredajšej katastrofe, čím celkový počet obetí stúpol na 682.
Autor TASR
Káthmandu 29. augusta (TASR) - Ničivé záplavy v blízkosti hraníc s Čínou si tento týždeň v Nepále vyžiadali najmenej 675 obetí na životoch, informoval v sobotu úrad pre riadenie katastrof v tejto himalájskej krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čínske štátne médiá už predtým potvrdili sedem mŕtvych v Tibete po stredajšej katastrofe, čím celkový počet obetí stúpol na 682. Po prudkom náraste v sobotu ráno zostal počet nezvestných v Nepále nezmenený na úrovni 2426 osôb.
Zoznam nezvestných zahŕňa 517 cudzincov, ako aj 933 robotníkov na hydroenergetických projektoch na rieke, ktorou sa prevalila prívalová vlna, uviedol spomínaný úrad.
Medzi nezvestnými je tiež 45 vojakov nepálskej armády, 40 policajtov a 19 imigračných a colných úradníkov. Úrady v Indii uviedli, že z riek pritekajúcich z Nepálu vytiahli sedem tiel, o ktorých sa predpokladá, že ide o obete záplav. Do celkovej bilancie obetí ich však zatiaľ nezapočítali, dodáva AFP.
Čínske štátne médiá už predtým potvrdili sedem mŕtvych v Tibete po stredajšej katastrofe, čím celkový počet obetí stúpol na 682. Po prudkom náraste v sobotu ráno zostal počet nezvestných v Nepále nezmenený na úrovni 2426 osôb.
Zoznam nezvestných zahŕňa 517 cudzincov, ako aj 933 robotníkov na hydroenergetických projektoch na rieke, ktorou sa prevalila prívalová vlna, uviedol spomínaný úrad.
Medzi nezvestnými je tiež 45 vojakov nepálskej armády, 40 policajtov a 19 imigračných a colných úradníkov. Úrady v Indii uviedli, že z riek pritekajúcich z Nepálu vytiahli sedem tiel, o ktorých sa predpokladá, že ide o obete záplav. Do celkovej bilancie obetí ich však zatiaľ nezapočítali, dodáva AFP.