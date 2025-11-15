< sekcia Zahraničie
Nepál predĺžil registráciu voličov pred parlamentnými voľbami
V posledných parlamentných voľbách v roku 2022 bolo v Nepále zaregistrovaných takmer 18 miliónov ľudí.
Autor TASR
Kathmandu 15. novembra (TASR) - Nepál v sobotu s odvolaním sa na vysokú účasť oznámil päťdňové predĺženie registrácie voličov pre prvé voľby od septembrových protikorupčných protestov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Účasť (doteraz) bola motivujúca. Predĺžili sme lehotu, aby sme zabezpečili, že žiadny oprávnený volič nezostane mimo hry,“ povedal pre agentúru AFP hovorca volebnej komisie Narayan Prasad Bhattarai. Registrácia pre voľby plánované na marec bude pokračovať do piatku.
Bhattarai uviedol, že od začiatku kampane 25. septembra sa zaregistrovalo viac ako 300.000 nových voličov. V posledných týždňoch sa vytvárali rady, aby mladí voliči vyplnili svoje mená na registračných miestach. Volebná komisia tiež spustila online registráciu.
Politickú situáciu v krajine zmenili septembrové násilnosti a hnev mladých ľudí z „Generácie Z“ na vládny zákaz 26 platforiem sociálnych médií. Frustrácia v spoločnosti však mala oveľa hlbšie korene v ekonomických ťažkostiach Nepálu a korupcii na najvyšších miestach.
Dva dni nepokojov si vyžiadali najmenej 76 mŕtvych, demonštranti podpálili parlament, súdy a vládne budovy. Následne padla vláda. Dočasnou premiérkou sa stala bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu Sušila Karkiová. Situácia v Nepále zostáva nestála a komplikuje úsilie o zabezpečenie dôveryhodných volieb.
Karkiová v piatok vyhlásila, že koordinuje svoje kroky s volebnými úradníkmi, aby si všetci občania mohli „ľahko uplatniť svoje demokratické práva“.
