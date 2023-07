TRAGÉDIA PRI MOUNT EVERESTE: Zrútil sa vrtuľník, zahynulo šesť ľudí

Káthmandu 11. júla (TASR) - Šesť obetí si v utorok vyžiadala nehoda vrtuľníka s piatimi zahraničnými turistami na palube, ktorý sa zrútil neďaleko Mount Everestu v Nepále. TASR informácie prevzala od agentúr AP a AFP.



Vrtuľník sa v utorok ráno vracal späť do nepálskeho hlavného mesta Káthmandu, keď prišlo k prerušeniu kontaktu so strojom. Na palube sa nachádzal pilot a päť zahraničných turistov, ktorí boli na vyhliadkovom lete k najvyššej hore sveta. Podľa AFP pochádzali turisti z Mexika a pilot bol Nepálčan.



Úrady neskôr informovali, že vrtuľník sa zrútil v oblasti Lamajura. Záchranárom sa podarilo objaviť päť tiel a nepálsky úrad civilnej leteckej dopravy následne oznámil, že našli aj telo posledného nezvestného.



Podľa pracovníka miestneho letiska Sagara Kadela musel havarovaný vrtuľník v dôsledku počasia zmeniť pôvodnú letovú trasu. Počas obdobia monzúnových dažďov je bežné, že dochádza k meškaniu letov a zmenám letových trás.



Turistická a horolezecká sezóna skončila v nepálskych Himalájach v máji s nástupom obdobia dažďov. V tomto čase nie sú bežné ani turistické vyhliadkové lety z dôvodu zníženej viditeľnosti a nepredvídateľného počasia.



Nepál je okrem toho známy nedostatočnou letovou bezpečnosťou píše AFP. Vrtuľník sa stratil len pol roka po tom, čo sa na západe krajiny zrútilo lietadlo so 72 ľuďmi na palube.



Letecký sektor v Nepále nie je dostatočne zabezpečený v dôsledku slabého výcviku a vybavenia. Európska únia dokonca z bezpečnostných dôvodov vykázala zo svojho vzdušného priestoru všetky nepálske letecké spoločnosti.