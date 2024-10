Pri výstupe na siedmu najvyššiu horu sveta zahynulo päť Rusov

Káthmandu 8. októbra (TASR) - Päť ruských horolezcov prišlo o život počas výstupu na siedmy najvyšší vrch sveta, 8167-metrovú nepálsku horu Dhaulágirí. Oznámil to v utorok predstaviteľ nepálského ministerstva cestovného ruchu. Správu potvrdili aj organizátori ich výpravy, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



Kontakt medzi touto skupinou horolezcov a členmi ich výpravy v základnom tábore sa prerušil 6. októbra neskoro večer. Skupina bola v tom čase vo výške 7700 metrov nad morom. Päť mŕtvych tiel následne objavili záchranári o dva dni neskôr, keď nad oblasťou prelietavali vrtuľníkom, a to vo výške 7600 metrov, uvádza agentúra Reuters.



Predstaviteľ nepálskeho ministerstva cestovného ruchu povedal, že jedného horolezca z tejto skupiny sa podarilo zachrániť a hospitalizovali ho v nemocnici v metropole Káthmandu.



Podľa predstaviteľa spoločnosti IAM Trekking & Expeditions, ktorá výpravu organizovala, sa skupina piatich Rusov zrejme pošmykla a spadla. "Mohli byť uviazaní na tom istom lane.... Jeden z nich sa mohol na svahu šmyknúť a spadlo všetkých päť," dodal. Zachránený člen tímu bol podľa jeho slov vyčerpaný a keď ho našli, bol v stave, že už nebol schopný kráčať.



Nepálske úrady zatiaľ nerozhodli o tom, ako budú postupovať v prípade nájdených tiel a či ich z hory znesú, čo by si vyžadovalo značné plánovanie, výstroj aj početné nasadenie. AP uvádza, že dvom zo skupiny sa podarilo vystúpiť až na vrchol Dhaulágirí, zatiaľ čo zvyšní členovia ho nedosiahli a z hory už zostupovali.



Do Nepálu každoročne pricestujú na jesennú horolezeckú sezónu stovky ľudí z celého sveta. Táto hornatá krajina je domovom ôsmich zo 14 najvyšších vrchov sveta a zahraniční horolezci, ktorí na ne chcú vystúpiť, sú pre ňu jedným z hlavných zdrojov príjmov.



Rýchly rozmach tohto odvetvia však vyhrocuje súperenie medzi konkurenčnými spoločnosťami bojujúcimi o svojich klientov-horolezcov, čo vyvoláva určité obavy, že sa tak znižujú nároky na ich bezpečnosť.