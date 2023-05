Rekordný počet 27 výstupov na Everest dosiahol už druhý Šerpa

Káthmandu 22. mája (TASR) - Nepálsky horolezec Pasang Dawa vystúpil v pondelok už po 27. raz na vrchol Mount Everestu, čím dostihol rekord, ktorý len minulý týždeň pripadol inému nepálskemu horolezcovi Kamimu Ritovi. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Pasang Dawa (46) dosiahol vrchol najvyššej hory sveta so svojimi klientami, tímom čínskych horolezcov, o 8.25 h miestneho času (04.40 h SELČ), informovala spoločnosť Imagine Nepal, ktorá výstup organizovala.



Pasang Dawa dosiahol 14. mája vrchol Mount Everestu po 26. raz, čím sa počtom výstupov vyrovnal Kamimu Ritovi. Ten ho však o necelý týždeň prekonal ďalším výstupom.



Kami Rita (53) by sa čoskoro mohol opäť stať výhradným držiteľom tohto rekordu, keďže znovu smeruje na vrchol Everestu; v aktuálnej sezóne už druhýkrát. Vrchol hory by mal dosiahnuť ešte tento týždeň, približuje AFP.



Pasang Dawa vystúpil na Mount Everest prvýkrát v roku 1998, odvtedy bol na vrchole najvyššej hory takmer každý rok, niekedy aj dvakrát v jednej sezóne.



V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrcholov sveta. Tamojšie úrady vydali na túto sezónu, ktorá trvá od mája do začiatku júna, povolenia na výstup na Everest dovedna 478 zahraničným horolezcom. Keďže väčšina z nich potrebuje na takúto expedíciu horského sprievodcu, ktorými sú obvykle Šerpovia, o výstup by sa malo celkovo pokúsiť vyše 900 ľudí.



Podľa nepálskeho ministerstva cestovného ruchu sa na Everest v tejto sezóne vydalo už viac ako 450 horolezcov, pričom o život pri výstupe prišlo najmenej desať z nich vrátane štyroch nepálskych sprievodcov.