Nepál schválil dlho odkladaný zákon o vojnových zločinoch

Káthmandu 14. augusta (TASR) - Nepálsky parlament v stredu schválil dlho odkladané zmeny zákona o prechodnom súdnictve zamerané na riešenie vojnových zločinov spáchaných počas maoistického povstania v krajine, ale podľa obetí niektoré problematické ustanovenia zostávajú v platnosti. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Bezpečnostné sily aj bývalí povstalci boli obvinení z mučenia, zabíjania, znásilňovania a násilného zmiznutia osôb počas desaťročia trvajúcej občianskej vojny v Nepále, ktorá sa skončila v roku 2006 s viac ako 16.000 mŕtvymi a približne tisíckou nezvestných.



"Tento dokument sme predložili na základe jednomyseľnej dohody," povedal premiér Šarmá Olí v parlamente s tým, že zmeny sú "zamerané na obete". Predseda parlamentu Dév Rádž Ghimiré uviedol, že návrh novely zákona bol prijatý s podporou väčšiny zákonodarcov.



Mierová dohoda, ktorá priviedla maoistických povstalcov do hlavného politického prúdu, ukončila 240-ročnú hinduistickú monarchiu, premenila Nepál na sekulárnu federatívnu republiku a začlenila bývalých povstalcov do národnej armády.



Úrady sú však kritizované za to, že nedostatočne vyšetrujú vojnové zločiny a namiesto toho vytvárajú ustanovenia o amnestii, pričom dve komisie zriadené na tento účel v roku 2015 nevyriešili ani jeden prípad – napriek viac ako 60.000 sťažnostiam.



"Túto historickú a citlivú prácu musíme vykonávať konsenzuálne a bez akejkoľvek priazne alebo zaujatosti," povedal v parlamente bývalý vodca povstalcov a líder opozície Pušpa Kamál Dahal.



Najnovšie zmeny a doplnenia, na ktorých sa začiatkom augusta dohodla medzistranícka pracovná skupina, majú Nepálu pomôcť "zahojiť" niektoré rany, ktoré mu zanechala občianska vojna.



Obete a aktivisti však tvrdia, že hoci je tento posun v dlho pozastavenom procese pozitívny, niektoré problematické ustanovenia vrátane definície a klasifikácie porušovania ľudských práv stále pretrvávajú.



Kritici tvrdia, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môžu chrániť osoby zodpovedné za niektoré závažné skutky vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a niektorým obetiam znemožniť prístup k odškodneniu.



Mnohí bývalí maoistickí povstalci a štátni úradníci sa v priebehu rokov dostali do vládnych pozícií. Civilné súdy vyniesli len dva rozsudky týkajúce sa zločinov spáchaných počas občianskej vojny.