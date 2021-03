Nepál uvoľňuje pre turistov protipandemické opatrenia

Káthmandu 26. marca (TASR) - Turisti prichádzajúci do Nepálu už nebudú musieť ísť do karantény, ak budú mať po príchode negatívny test na COVID-19, uviedli v piatok pred začínajúcou sa horolezeckou sezónou nepálske úrady. Informovala o tom agentúra DPA.



Doteraz sa od návštevníkov vyžadovalo, aby po príchode v hoteli podstúpili karanténu a na piaty deň sa dali otestovať na koronavírus.



"Teraz sa môžu otestovať hneď po príchode," povedal hovorca ministerstva kultúry, cestovného ruchu a civilného letectva. Ak bude test negatívny, návštevníci budú môcť pokračovať vo svojej ceste, v opačnom prípade budú musieť zostať v hoteli až do uzdravenia.



Povinnosť preukázať sa negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín, respektíve dokázať, že bol návštevník Nepálu zaočkovaný vakcínou proti ochoreniu COVID-19, stále zostáva v platnosti.



Novými pravidlami sa Nepál snaží počas jarnej sezóny do krajiny prilákať predovšetkým horolezcov a turistov, ktorí sa vydávajú na najvyššie štíty sveta vrátane Mount Everestu.