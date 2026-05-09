Nepál vydal rekordný počet povolení na výstup na Mount Everest
Káthmandu 9. mája - Nepál vydal túto jar rekordný počet povolení na výstup na Mount Everest, čo vyvoláva obavy z veľkého náporu horolezcov na najvyššej hore sveta. K 8. máju vydal Nepál len na Everest 492 povolení, čo podľa údajov Ministerstva cestovného ruchu prinieslo do štátnej kasy viac než 7,1 milióna dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predchádzajúci rekord bol zaznamenaný v roku 2023, keď bolo vydaných 478 povolení na výstup na Everest. Minulý rok nepálske úrady vydali 468 povolení.
Celkovo bolo na nadchádzajúcu sezónu vydaných 1134 horolezeckých povolení na 30 vrchov, čo prinieslo krajine rekordný príjem presahujúci 8,3 milióna dolárov.
„Napriek protestom generácie Z a vojne medzi Izraelom a Iránom túto sezónu o povolenia požiadal rekordný počet horolezcov. Je to naozaj historické,“ uviedol hovorca Ministerstva cestovného ruchu Himal Gautam pre DPA.
V septembri otriasli touto himalájskou krajinou vážne nepokoje po tom, čo zákaz sociálnych médií vyhnal do ulíc desaťtisíce prevažne mladých protestujúcich, ktorí kritizovali rozsiahlu korupciu a rodinkárstvo. Pri takzvaných protestoch generácie Z bolo zabitých najmenej 76 ľudí.
Podľa správ nepálskeho médií je jedným z dôvodov rekordného počtu vydaných povolení skutočnosť, že Čína uzavrela výstup na Everest z tibetskej strany hory. Oficiálne údaje v Nepále ukazujú, že najväčší počet žiadostí tento rok pochádza z Číny, nasledujú USA a India.
Očakáva sa, že nárast počtu horolezcov posilní nepálsku ekonomiku, niektorí sa však obávajú "zápch" na Evereste kvôli oneskoreným prípravám na výstup na vrchol.
V minulosti kvôli preťaženiu vrcholu horolezci uviazli na celé hodiny v takzvanej "zóne smrti" s nízkou koncentráciou kyslíka, čo prispelo k úmrtiam, ktorým sa podľa niektorých horolezcov a odborníkov dalo vyhnúť.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa túto jar prvý výstup oneskoril o takmer dva týždne pre nestabilné ľadové podmienky, zlé počasie, logistické prekážky a spor ohľadom používania dronov. Gautam však povedal, že sezóna prebieha podľa plánu.
Počas sezóny výstupov na Everest sa pokusy o zdolanie vrcholu zvyčajne sústreďujú do niekoľkých dní alebo týždňov v máji, keď sú poveternostné podmienky najstabilnejšie. Po máji sa s otepľovaním zrýchľuje topenie ľadovca Khumbu, čo núti výpravy ukončiť svoje expedície.
