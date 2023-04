Nepál vydal rekordných 454 povolení na výstup na Mount Everest

Káthmandu 24. apríla (TASR) - Nepál vydal na jar tohto roku rekordných 454 povolení na výstup na Mount Everest, najvyšší vrch sveta. TASR informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Je to najvyšší počet povolení, ktoré ministerstvo vydalo na výstup na Mount Everest," povedal predstaviteľ nepálskeho rezortu cestovného ruchu s tým, že tento počet by sa mohol ešte zvýšiť.



Keďže väčšina horolezcov sa pokúsi zdolať Everest s pomocou nepálskych sprievodcov, v nasledujúcich týždňoch sa na vrchol najvyššej hory vydá viac ako 900 osôb.



Najviac povolení v tejto sezóne dostali horolezci z Číny (96) a Spojených štátov (87). Vysoký počet povolení v tejto sezóne súvisí s tým, že mnohí horolezci nemohli v uplynulých rokoch cestovať do Nepálu pre obmedzenia súvisiace s covidovou pandémiou.



To by mohlo spôsobiť "hustú premávku" a zúžené miesta na ceste na vrchol, ak by sa pre nepriaznivé počasie skrátilo obdobie na jeho dosiahnutie.



V roku 2019 musel dlhý zástup horolezcov čakať pod vrcholom v Zóne smrti, kde sa telo už nedokáže aklimatizovať a pľúca nevedia získať dostatok kyslíka. Najmenej štyri z 11 úmrtí v tom roku zavinila "preplnená" cesta na vrchol.



Tento rok sa traja nepálski horolezci 12. apríla stratili pod Everestom pri prechode zradným ľadopádom Khumbu. Akciu na ich záchranu úrady odvolali po tom, ako dospeli k záveru, že ich telá nie je možné vytiahnuť z hlbokej trhliny.



V Nepále je osem z desiatich najvyšších vrcholov sveta. Zahraniční horolezci a vysokohorskí turisti sú hlavným zdrojom príjmov tejto himalájskej krajiny.



Miestna vláda za povolenia pre výstup na Everest v tejto sezóne získala celkovo 4,9 milióna dolárov, pričom za každého zahraničného horolezca si účtovala 11.000 dolárov.