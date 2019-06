Z Mount Everestu zniesli 11 ton odpadu a štyri mŕtve telá

Počas tohtoročnej sezóny prišlo na Čomolungme — ako sa Everest nazýva v tibetčine — o život 11 ľudí, čo je najvyšší počet úmrtí za posledné štyri roky.

Káthmandu 5. júna (TASR) - Expedícia vyslaná nepálskou vládou zniesla z Mount Everestu 11 ton kilogramov odpadu a mŕtve telá štyroch horolezcov. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na nepálske ministerstvo pre cestovný ruch.



Štrnásťčlenný tím strávil približne šesť týždňov hľadaním odpadkov v oblasti medzi základným a štvrtým výškovým táborom nachádzajúcim sa v nadmorskej výške takmer 8000 metrov nad morom, spresňuje agentúra AFP. Jeho členovia zniesli z najvyššej hory sveta prázdne konzervy, fľaše, hrnce, panvice a kusy odhodeného horolezeckého vybavenia, ako sú hliníkové rebríky.



Časť odpadu previezli do Káthmandu. Ministerstvo podľa AP expedíciu označilo za úspešnú, dodalo však, že stále je potrebné odstrániť ďalší odpad. Presné množstvo odpadu, ktorý sa na Mount Evereste nachádza, však nevie odhadnúť. Väčšina z neho sa nachádzala vo výškových táboroch 2 a 3, ktoré môžu horolezci využiť na oddych pri ceste zo základného tábora na vrchol.



Telá zniesli do základného tábora a lietadlom ich previezli do nemocnice v Káthmandu na identifikáciu.



Počas tohtoročnej sezóny prišlo na Čomolungme — ako sa Everest nazýva v tibetčine — o život 11 ľudí, čo je najvyšší počet úmrtí za posledné štyri roky. Od prvého úspešného výstupu v roku 1953 zahynulo na Mount Evereste viac ako 300 horolezcov.



Počas hlavnej horolezeckej sezóny, ktorá trvá iba niekoľko týždňov v apríli a máji, sa na výstup na Mount Everest alebo inú horu v Himalájach každoročne podujmú stovky dobrodruhov.