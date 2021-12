Káthmandu 7. decembra (TASR) - Nepál začal sčítavať ohrozené tigre bengálske žijúce na jeho rozsiahlych zalesnených pláňach na juhu krajiny. V pondelok to uviedli miestni predstavitelia. K sčítavaniu tigrov prichádza v čase, keď sa ochrancovia prírody snažia o zachovanie týchto mačkovitých šeliem, ktoré sú na pokraji vyhynutia, píše agentúra AFP.



Technici začali v nedeľu inštalovať v národnom parku Čitvan, ktorý je najväčšou tigrou rezerváciou v Nepále, kamery. Ich pomocou určia experti na život divokých zvierat jednotlivých jedincov na základe ich unikátnych pruhov na srsti.



Úrady plánujú nainštalovať takmer 4000 kamier na území s rozlohou prevyšujúcou 12.000 štvorcových kilometrov.



"Prieskum je zameraný na získanie informácií o stave tigrov, ktoré nám pomôžu určiť, či naša stratégia na ochranu tigrej populácie fungovala," uviedol predstaviteľ Úradu pre národné parky a zachovanie divo žijúcich zvierat (DNPWC). Výsledky sčítania sa očakávajú v júli budúceho roka.



Odlesňovanie, zasahovanie do prirodzeného prostredia tigrov či pytliactvo výrazným spôsobom prispeli k zničeniu populácie tigrov v Ázii. Nepál a ďalších 12 krajín sa však v roku 2010 zaviazali, že do roku 2022 zdvojnásobia ich počet.



Plán za zachovanie tigrov z roku 2010, ktorý podpísal Nepál, podporujú aj rôzne celebrity vrátane amerického herca Leonarda DiCapria.



Podľa posledného sčítania tigrov v Nepále z roku 2018 žilo v krajine 235 tigrov, čo je takmer dvojnásobok oproti ich počtu v roku 2009.



Svetová populácia tigrov žijúcich v divokej prírode vzrástla podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v roku 2016 na 3890 jedincov. Ide o vôbec prvý nárast tigrej populácie za viac ako storočie, uvádza AFP.