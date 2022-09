Záchranári našli telo nezvestnej americkej skialpinistky

Káthmandú 28. septembra (TASR) - Záchranári v stredu našli telo nezvestnej 49-ročnej americkej skialpinistky Hilaree Nelsonovej, ktorá sa stratila pri zostupe z nepálskej hory Manaslu. Informoval o tom vedúci jej expedície Džibán Gimire. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Záchranári, ktorí začali v stredu ráno pátrať po Nelsonovej, našli jej telo," uviedol Gimire. Dodal, že pozostatky skialpinistky budú prenesené do základného tábora a následne ich letecky prepravia do nepálskeho hlavného mesta Káthmandú.



Nelsonovej sa spolu s jej partnerom Jimom Morrisonom podarilo v pondelok úspešne vystúpiť na vrchol hory Manaslu, ktorá má 8136 metrov. Keď chcela zlyžovať dole, pošmykla sa a zmizla v trhline v ľadovci.



Záchranári nemohli v pondelok do oblasti nasadiť vrtuľníky a pátranie v utorok skončilo neúspechom. Do stredajšieho pátrania sa zapojil aj Nelsonovej partner Morrison.



Podľa značky The North Face bola Nelsonová "najaktívnejšou skialpinistkou svojej generácie". V roku 2012 sa jej ako prvej žene na svete podarilo v priebehu 24 hodín pokoriť dve osemtisícovky – najvyššiu horu sveta Mount Everest a blízky vrch Lhotse.



Nelsonová sa v roku 2018 na horu Lhotse vrátila a uskutočnila z nej vôbec prvý zjazd na lyžiach. Vyslúžila si za to ocenenie Dobrodruh roka, ktoré udeľuje mesačník National Geographic.



Americká skialpinistka minulý týždeň v príspevku na Instagrame uviedla, že na hore Manaslu sa "necíti taká sebaistá, ako na svojich predchádzajúcich výstupoch v Himalájach". Dodala, že uplynulé týždne "otestovali jej odolnosť novým spôsobom".



V rovnaký deň, keď sa stratila Nelsonová, spadla medzi tretím a štvrtým táborom na hore Manaslu lavína, ktorá usmrtila nepálskeho horolezca, ďalší 12 utrpeli zranenia.



V Nepále sa nachádza osem zo 14 najvyšších vrchov sveta. Zahraniční horolezci, ktorí na ne chcú vystúpiť, sú pre tamojšiu ekonomiku dôležitým zdrojom príjmov.