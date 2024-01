Nepál zakázal občanom cestovať za prácou do Ruska či na Ukrajinu

Káthmandu 5. januára (TASR) — Nepálska vláda zakázala v piatok svojim občanom cestovať za prácou do Ruska či na Ukrajinu. Mnohých Nepálčanov totiž údajne naverbovala ruská armáda a boli poslaní do bojov na Ukrajine, informuje agentúra AP.



Nepálske ministerstvo práce uviedlo, že má správy o zabití nepálskych občanov bojujúcich na strane ruskej armády. Rezort dodal, že záležitosť prešetruje.



Úrady sa domnievajú, že v bojoch na Ukrajine už bolo zabitých najmenej desať Nepálčanov, ďalší štyria padli do zajatia.



Za prácou odchádzajú do zahraničia každoročne desaťtisíce Nepálčanov. Pred takouto cestou však musia od nepálskej vlády získať príslušné povolenie.



Predpokladá sa, že viacero Nepálčanov bojuje aj na ukrajinskej strane, a to ako žoldnieri. Kyjev to však dosiaľ nepotvrdil.