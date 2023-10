Nepál zasiahli dve zemetrasenia, otrasy cítili aj v indickom Naí Dillí

Káthmandu 3. októbra (TASR) - Dve zemetrasenia s magnitúdou 5,3 a 6,3 zasiahli v utorok severozápad Nepálu a otrasy bolo cítiť v celom regióne. Informovalo o tom nepálske centrum pre monitorovanie zemetrasení, TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Niekoľko domov bolo poškodených v nepálskom okrese Badžhang, ale zatiaľ neboli hlásené žiadne obete, uviedol šéf okresu Narajan Pandej.



Kľúčovú cestu spájajúcu okres so susednými oblasťami zatarasil zosuv pôdy, informoval. Do regiónu je problém poslať stroje na vyčistenie cesty, pretože dochádza k dotrasom.



Jeden muž utrpel ľahké zranenia, keď sa zo strechy jeho domu odtrhla vodná nádrž, a previezli ho do nemocnice. Väčšina domov v tomto riedko obývanom horskom regióne je jedno- alebo dvojposchodová a nie sú tam žiadne veľké budovy.



Nepálske Národné centrum pre monitorovanie a výskum zemetrasení uviedlo, že epicentrum oboch zemetrasení sa nachádzalo v okrese Badžhang na severozápade Nepálu, blízko hraníc s Indiou. Prvé zemetrasenie malo magnitúdu 5,3 a druhé bolo silnejšie s magnitúdou 6,3. Otrasy pocítili aj ľudia v indickom hlavnom meste Naí Dillí.