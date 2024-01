Nepál žiada Rusko o repatriáciu Nepálčanov naverbovaných na Ukrajinu

Káthmandu 25. januára (TASR) - Nepál požiadal Rusko, aby repatriovalo stovky nepálskych občanov, ktorých naverbovalo do vojny proti Ukrajine. Vo štvrtok to uviedlo nepálske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Požiadali sme Rusko, aby okamžite prestalo verbovať nepálskych občanov do svojej armády. Zároveň žiadame, aby ihneď repatriovalo tých, ktorí už v nej slúžia, aby dopravilo naspäť do vlasti telá tých, ktorí v bojoch zahynuli a ošetrilo a repatriovalo tých, ktorí sa v bojoch zranili," uviedol v rozhovore pre AP to šéf nepálskej diplomacie Nárájan Prakaš Saud.



Dodal, že Rusko do svojej armády naverbovalo vyše 200 Nepálčanov a najmenej 14 z nich pri bojoch na Ukrajine zahynulo. Nepál zároveň od Moskvy žiada, aby rodiny zosnulých finančne odškodnila.



Rusko uviedlo, že má telá 12 z 14 zabitých Nepálčanov.



Nepálsky minister ďalej uviedol, že nepálska vláda má informácie o zajatí piatich Nepálčanov ukrajinskou armádou. Žiada preto Rusko, aby "vyvinulo iniciatívu na ich oslobodenie".



Moskva sa k verbovaniu cudzincov do vojenskej služby na Ukrajine nevyjadrila. Médiá však informovali, že okrem Nepálčanov tam údajne naverbovali aj niekoľko obyvateľov Kuby. Ruské zákony umožňujú cudzincom vstúpiť do armády pod podmienkou, že podpíšu zmluvu s ruským ministerstvom obrany.



Predpokladá sa, že viacero Nepálčanov bojuje aj na ukrajinskej strane, a to ako žoldnieri. Kyjev to však dosiaľ nepotvrdil a nepálsky minister tiež uviedol, že o tom nič viac nevie.



Nepálska vláda začiatkom januára zakázala svojim občanom cestovať za prácou do Ruska či na Ukrajinu. Ako dôvod uviedla práve fakt, že Rusko mnohých Nepálčanov naverbovalo do armády a poslalo ich bojovať na Ukrajinu.