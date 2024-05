Nový rekord: Podaril sa Nepálčanke pri výstupe na Mount Everest

Káthmandu 23. mája (TASR) - Nepálska horolezkyňa Phundžó Lámáová vo štvrtok vytvorila nový rekord v najrýchlejšom ženskom výstupe na Mount Everest. Vrchol najvyššej hory sveta zdolala za 14 hodín a 31 minút, potvrdil predstaviteľ miestneho úradu cestovného ruchu, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP.



Jej výstup sa začal v stredu o 15.52 h miestneho času zo základného tábora. Na vrchol Everestu vystúpila o 06.23 h vo štvrtok ráno. V Nepále je čas o tri a trištvrte hodiny popredu oproti stredoeurópskemu letnému času, pripomína TASR.



Lámáová sa dostala do centra pozornosti v roku 2018, keď vrchol Everestu dosiahla za 39 hodín a šesť minút. O tri roky neskôr jej rekord prekonala hongkonská horolezkyňa Ceng Jen-chung, ktorá výstup zvládla za menej ako 26 hodín.



Nepálčanka tak vo štvrtok pokorila svoj vlastný rekord z roku 2018, a to výrazne - o viac než 11 hodín.



"Svoj výstup chcem venovať posilneniu postavenia žien, ochrane horského prostredia a svetovému mieru," povedala Lámáová ešte v apríli.



Rekord za vôbec najrýchlejší výstup na Mount Everest drží nepálsky horolezec a šerpa Lakpa Gyelu, ktorému sa to podarilo za desať hodín a 56 minút ešte v roku 2003.



AFP dodáva, že horolezcom zvyčajne trvá niekoľko dní, kým dosiahnu vrchol 8849 metrovej hory. Noci trávia v rôznych táboroch, aby si oddýchli a aklimatizovali sa na tamojšie podmienky.