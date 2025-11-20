< sekcia Zahraničie
Nepálska premiérka v reakcii na potýčky vyzvala na zachovanie pokoja
Protesty vypukli 8. septembra v hlavnom nepálskom meste Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz sociálnych sietí.
Autor TASR
Káthmandu 20. novembra (TASR) - Dočasná nepálska premiérka Sušíla Kárkíová vyzvala na zachovanie pokoja po tom, čo v meste Simara vypukli nové nepokoje medzi mladými aktivistami a stúpencami bývalej vládnucej strany, ktorú v krajine zvrhli počas násilných septembrových protestov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Protesty vypukli 8. septembra v hlavnom nepálskom meste Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz sociálnych sietí. Rýchlo prerástli do násilných protivládnych demonštrácií a zapojili sa do nich desaťtisíce predovšetkým mladých ľudí. Podnietila ich dlhodobá nespokojnosť s ekonomickou situáciou a rozšírenou korupciou v krajine.
Zástupcovia mládeže sa v stredu dostali do potýčok so stúpencami zvrhnutého bývalého premiéra Šármú Olího z Komunistickej strany Nepálu - Zjednotení maxisti-leninisti (CPN-UML) - počas demonštrácii, ktoré v Simare usporiadali obe skupiny. Úrady následne vyhlásili zákaz vychádzania.
Kárkíová, ktorú do funkcie dočasnej premiérky vymenovali po sérii septembrových protestov, vyzvala všetky strany, aby sa zdržali nežiaducich politických provokácií a dôverovali demokratickému procesu v období pred voľbami, ktoré sú naplánované na 5. marca 2026.
„Nariadila som ministerstvu vnútra a bezpečnostným zložkám, aby pracovali s maximálnou zdržanlivosťou a boli pripravení na udržanie mieru a poriadku,“ uviedla premiérka a bývalá predsedníčka najvyššieho súdu vo svojom vyhlásení ešte v stredu večer.
Nepálska polícia medzičasom vo štvrtok informovala, že situácia na mieste je už pokojná a nikto neutrpel vážne zranenia.
Protesty vypukli 8. septembra v hlavnom nepálskom meste Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz sociálnych sietí. Rýchlo prerástli do násilných protivládnych demonštrácií a zapojili sa do nich desaťtisíce predovšetkým mladých ľudí. Podnietila ich dlhodobá nespokojnosť s ekonomickou situáciou a rozšírenou korupciou v krajine.
Zástupcovia mládeže sa v stredu dostali do potýčok so stúpencami zvrhnutého bývalého premiéra Šármú Olího z Komunistickej strany Nepálu - Zjednotení maxisti-leninisti (CPN-UML) - počas demonštrácii, ktoré v Simare usporiadali obe skupiny. Úrady následne vyhlásili zákaz vychádzania.
Kárkíová, ktorú do funkcie dočasnej premiérky vymenovali po sérii septembrových protestov, vyzvala všetky strany, aby sa zdržali nežiaducich politických provokácií a dôverovali demokratickému procesu v období pred voľbami, ktoré sú naplánované na 5. marca 2026.
„Nariadila som ministerstvu vnútra a bezpečnostným zložkám, aby pracovali s maximálnou zdržanlivosťou a boli pripravení na udržanie mieru a poriadku,“ uviedla premiérka a bývalá predsedníčka najvyššieho súdu vo svojom vyhlásení ešte v stredu večer.
Nepálska polícia medzičasom vo štvrtok informovala, že situácia na mieste je už pokojná a nikto neutrpel vážne zranenia.