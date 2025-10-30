Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Zahraničie

Nepálska premiérka viedla rokovania medzi politikmi a protestujúcimi

.
Na snímke Sushila Karki. Foto: TASR/AP

Protesty sa začali 8. septembra v Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií.

Autor TASR
Káthmandu 30. októbra (TASR) - Nepálska dočasná premiérka Sušíla Kárkíová zorganizovala prvé rokovanie medzi politickými stranami a zástupcami mládeže od protestov, ktoré viedli k pádu bývalej vlády a vyžiadali si najmenej 73 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Protesty sa začali 8. septembra v Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií. Rýchlo prerástli do násilných protivládnych demonštrácií a zapojili sa do nich desaťtisíce predovšetkým mladých ľudí. Podnietila ich dlhodobá nespokojnosť s ekonomickou situáciou a rozšírenou korupciou v krajine.

„Podarilo sa nám vytvoriť prostredie spolupráce a dôvery tým, že sme ukončili stav nedostatku dialógu,“ povedala premiérka a bývalá prvá predsedníčka najvyššieho súdu o stredajšej schôdzke, ktorá trvala štyri hodiny.

Kárkíová povedie Nepál až do volieb, ktoré sú naplánované na marec budúceho roka. S cieľom zabezpečiť ich hladký priebeh musí vyriešiť viaceré úlohy, okrem iného hlbokú nedôveru verejnosti voči etablovaným nepálskym stranám. Prvým krokom bolo práve rokovanie predstaviteľov všetkých politických strán s niekoľkými zástupcami tzv. generácie Z. Zúčastnili sa ňom aj reprezentanti strany zvrhnutého bývalého premiéra Prasáda Šarmu Olího.

„Po protestoch medzi nimi vznikla priepasť v dôvere,“ povedal pre AFP vládny mediálny koordinátor Rám Rával. Minister komunikácií Džagadíš Kharel doplnil, že stretnutie bolo „dôležité a plodné“.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR