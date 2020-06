Nepálske bezpečnostné sily zastrelili na hraniciach Inda

Káthmandu 12. júna (TASR) - Nepálske bezpečnostné sily v piatok zastrelili muža z Indie a zranili dvoch ďalších pri konfrontácii na hraniciach medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nepálske úrady.



Podľa nich k incidentu došlo na hraničnom priechode v indickom štáte Bihár, keď približne 100 Indov hádzalo kamene do hraničnej hliadky po tom, ako im zakázala vstup do Nepálu.



"Naši muži niekoľkokrát varovne vystrelili do vzduchu, aby sa vrátili naspäť, ale oni neprestali hádzať kamene a snažili sa nám vytrhnúť zbrane," povedal jeden z príslušníkov bezpečnostných síl.



Hranice medzi Nepálom a Indiou sú väčšinou otvorené, avšak v dôsledku prepuknutia ochorenia COVID-19 ich v marci uzatvorili.