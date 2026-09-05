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Nepálske úrady zachránili dve ďalšie osoby 10 dní po ničivej povodni
Nepálska armáda okrem toho v sobotu oznámila, že sa jej podarilo zachrániť z domu aj jednu ženu. Záchranári ju následne prepravili do Káthmandu.
Autor TASR
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Káthmandu 5. septembra (TASR) - Nepálske úrady zachránili čínskeho občana z tunela vodnej elektrárne, ktorý zavalili trosky. Okrem toho vyslobodili z domu aj jednu ženu desať dní po povodni, ktorá postihla pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. TASR o tom informuje na základe sobotňajších správ agentúr AFP a AP.
„Čínskeho občana... zachránili z vodnej elektrárne,“ povedal hovorca nepálskej armády. Podľa nepálskej armády tím záchranárov vytiahol muža z 225-metrového tunela a následne ho ošetrili a previezli helikoptérou. Z elektrárne Trishuli 3A sa tak už podarilo vyslobodiť celkovo troch pracovníkov.
Približne 900 ďalších pracovníkov 12 vodných elektrární v Nepále je naďalej nezvestných a odhaduje sa, že približne 500 z nich je uväznených v rôznych tuneloch zariadení, ozrejmili tamojšie úrady.
Nepálska armáda okrem toho v sobotu oznámila, že sa jej podarilo zachrániť z domu aj jednu ženu. Záchranári ju následne prepravili do Káthmandu.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru.
Nepál doposiaľ hlásil 1344 obetí a ďalších približne 5000 nezvestných. Čínske štátne médiá zas informujú o 31 obetiach a uvádzajú, že je naďalej nezvestných 531 ľudí.
„Čínskeho občana... zachránili z vodnej elektrárne,“ povedal hovorca nepálskej armády. Podľa nepálskej armády tím záchranárov vytiahol muža z 225-metrového tunela a následne ho ošetrili a previezli helikoptérou. Z elektrárne Trishuli 3A sa tak už podarilo vyslobodiť celkovo troch pracovníkov.
Približne 900 ďalších pracovníkov 12 vodných elektrární v Nepále je naďalej nezvestných a odhaduje sa, že približne 500 z nich je uväznených v rôznych tuneloch zariadení, ozrejmili tamojšie úrady.
Nepálska armáda okrem toho v sobotu oznámila, že sa jej podarilo zachrániť z domu aj jednu ženu. Záchranári ju následne prepravili do Káthmandu.
Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru.
Nepál doposiaľ hlásil 1344 obetí a ďalších približne 5000 nezvestných. Čínske štátne médiá zas informujú o 31 obetiach a uvádzajú, že je naďalej nezvestných 531 ľudí.