Nepálske vedenie podpísalo dohodu so zástupcami protestného hnutia

Na snímke demonštranti v Káthmandu v Nepále vo štvrtok 29. mája 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Káthmandu 10. decembra (TASR) - Zástupcovia nepálskeho vedenia v stredu v Káthmandu podpísali historickú dohodu s predstaviteľmi hnutia Generácia Z, ktorého septembrové protesty viedli k zosadenie vlády. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Protesty vyvolala nespokojnosť s časovo obmedzeným zákazom sociálnych médií zo strany vlády. Neskôr sa k príčinám pridala aj frustrácia z ekonomických problémov Nepálu a korupcie.

Podpísaná dohoda stanovuje opatrenia na potláčanie korupcie, posilnenie správy krajiny a úpravy volebných a ústavných postupov. Zároveň zaväzuje vládu riešiť požiadavky rodín obetí povstania a rozširuje mandát komisie vyšetrovania týchto udalostí, ktoré si vyžiadali vyše 70 obetí na životoch.

Dohodu v stredu za vládu podpísala dočasná premiérka Sušíla Kárkíová, za Generáciu Z a tých, čo boli zabití alebo zranení počas protestov, to bol Bhódž Bikram Thapa.

Chceme, aby mladí ľudia vstúpili do vedenia krajiny a aby národ fungoval podľa ich predstáv a myšlienok,“ uviedla Kárkíová na podpisovom akte premiérka, ktorej úlohou je doviesť Nepál k voľbám plánovaným na 5. marca 2026.

Je to veľmi emotívny moment a historické víťazstvo pre celú Generáciu Z,“ povedal 23-ročný Judžan Rádžbhándárí, ktorý sa zúčastnil na ceremoniáli.

Pracovali sme deň a noc tri mesiace, aby sme dosiahli túto dohodu. Dohoda dala legitímnosť protestom Generácie Z a dúfame, že prinesie spravodlivosť rodinám mučeníkov,“ dodal.

Politická situácia v Nepále zostáva nestabilná, pričom všeobecná nedôvera k dlhodobo dominantným stranám komplikuje snahy o zabezpečenie dôveryhodných volieb.
