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Nepálskeho horolezca prepustili z jednotky intenzívnej starostlivosti
Dawa Šerpa (57) zmizol v krutých podmienkach v zóne smrti 30. mája po jednom z posledných výstupov na Mount Everest počas jarnej sezóny.
Autor TASR
Káthmandu 9. júna (TASR) - Nepálsky horolezec Dawa Šerpa bol prepustený z jednotky intenzívnej starostlivosti a pomaly sa zotavuje, oznámila v utorok jeho rodina. Po výstupe na Mount Everest sa považoval šesť dní za mŕtveho, pokiaľ ho nenašli vysileného plaziť sa s omrzlinami a zlomenou nohou k základnému táboru. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Previezli ho z JIS (jednotky intenzívnej starostlivosti) na (bežné) oddelenie, liečba stále prebieha. Dokáže trochu hovoriť a prijíma stravu,“ povedal AFP jeho príbuzný Nuru Šerpa.
Dawa Šerpa (57) zmizol v krutých podmienkach v zóne smrti 30. mája po jednom z posledných výstupov na Mount Everest počas jarnej sezóny. Niekoľko dní prežil takmer bez jedla a vody vo vysokej nadmorskej výške s nízkym obsahom kyslíka v ovzduší.
„Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa. Keď mi došiel kyslík (v dýchacom prístroji), zaostal som. Nemohol som chodiť,“ povedal v piatok zo svojej nemocničnej postele pre BBC Nepali. Podľa legendárneho Edmunda Hillaryho má prezývku „Hillary“.
Našli ho vo štvrtok ráno, ako sa plazí smerom k základnému táboru, a letecky previezli do Káthmandu. Lekári ho liečia s omrzlinami, ťažkou dehydratáciou a zlomeninou stehennej kosti.
„Prvé dva dni som nič nejedol. Potom som začal žuť ľad z čoho ma boleli zuby,“ dodal. Prežil vďaka niekoľkým čokoládam, ktoré mal vo vreckách.
„V jeho prípade došlo k nedbanlivosti,“ povedala v utorok agentúre AFP Maya Šerpa, prezidentka Asociácie horolezcov, ktorí vystúpili na Everest. „Je potrebné vykonať vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo sa presne stalo, aby sa takéto incidenty neopakovali,“ zdôraznila. Nepálska horolezecká asociácia už vyzvala vládny výbor na vyšetrenie incidentu.
Počas tohtoročnej sezóny zomrelo na svahoch Everestu minimálne päť horolezcov – dvaja Indovia a traja Nepálčania. Podľa predbežných údajov nepálskej vlády na vrchol Everestu vystúpilo viac ako 1000 horolezcov, čo z nej robí najrušnejšiu sezónu v histórii. Vláda vybrala za povolenie na výstup na najvyššiu horu sveta vyše sedem miliónov dolárov.
„Previezli ho z JIS (jednotky intenzívnej starostlivosti) na (bežné) oddelenie, liečba stále prebieha. Dokáže trochu hovoriť a prijíma stravu,“ povedal AFP jeho príbuzný Nuru Šerpa.
Dawa Šerpa (57) zmizol v krutých podmienkach v zóne smrti 30. mája po jednom z posledných výstupov na Mount Everest počas jarnej sezóny. Niekoľko dní prežil takmer bez jedla a vody vo vysokej nadmorskej výške s nízkym obsahom kyslíka v ovzduší.
„Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa. Keď mi došiel kyslík (v dýchacom prístroji), zaostal som. Nemohol som chodiť,“ povedal v piatok zo svojej nemocničnej postele pre BBC Nepali. Podľa legendárneho Edmunda Hillaryho má prezývku „Hillary“.
Našli ho vo štvrtok ráno, ako sa plazí smerom k základnému táboru, a letecky previezli do Káthmandu. Lekári ho liečia s omrzlinami, ťažkou dehydratáciou a zlomeninou stehennej kosti.
„Prvé dva dni som nič nejedol. Potom som začal žuť ľad z čoho ma boleli zuby,“ dodal. Prežil vďaka niekoľkým čokoládam, ktoré mal vo vreckách.
„V jeho prípade došlo k nedbanlivosti,“ povedala v utorok agentúre AFP Maya Šerpa, prezidentka Asociácie horolezcov, ktorí vystúpili na Everest. „Je potrebné vykonať vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo sa presne stalo, aby sa takéto incidenty neopakovali,“ zdôraznila. Nepálska horolezecká asociácia už vyzvala vládny výbor na vyšetrenie incidentu.
Počas tohtoročnej sezóny zomrelo na svahoch Everestu minimálne päť horolezcov – dvaja Indovia a traja Nepálčania. Podľa predbežných údajov nepálskej vlády na vrchol Everestu vystúpilo viac ako 1000 horolezcov, čo z nej robí najrušnejšiu sezónu v histórii. Vláda vybrala za povolenie na výstup na najvyššiu horu sveta vyše sedem miliónov dolárov.