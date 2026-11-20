< sekcia Zahraničie
Nepálsky premiér Šáh sa v Indii stretne s Módím
Lídri budú podľa nepálskeho ministerstva zahraničných vecí hovoriť o posilnení obchodu, tranzitu, investícií, energetiky, ako aj o rozvoji infraštruktúry.
Autor TASR
Káthmandu 20. novembra (TASR) - Nepálsky premiér Balendra Šáh navštívi v nedeľu Indiu. Pôjde o jeho prvú cestu do susednej krajiny od marcového nástupu do funkcie. V pondelok sa stretne s indickým premiérom Naréndrom Módím, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Lídri budú podľa nepálskeho ministerstva zahraničných vecí hovoriť o posilnení obchodu, tranzitu, investícií, energetiky, ako aj o rozvoji infraštruktúry. Naí Dillí uviedlo, že návšteva odráža význam, ktorý India pripisuje vzťahom s Nepálom.
Šáh pôsobil pôvodne ako raper, neskôr sa stal primátorom hlavného mesta Káthmandu. Do kresla premiéra zasadol koncom marca po vlne protikorupčných protestov mladých ľudí, ktorá zasiahla krajinu vlani v septembri.
Nepál je vnútrozemský himalájsky štát s 30 miliónmi obyvateľov, ktorý leží medzi Indiou a Čínou. Dlhodobo sa preto snaží vyvažovať vzťahy s oboma krajinami. India považuje Nepál za tradičného spojenca, keďže v oboch krajinách prevažuje hinduistické obyvateľstvo. Zároveň je jeho najväčším obchodným partnerom. Podľa Svetovej banky pochádza z Indie viac ako 60 percent nepálskeho dovozu, zatiaľ čo z Číny približne 13 percent.
Nepálsky premiér sa na rozdiel od svojich predchodcov zdržiaval od svojho vymenovania zahraničných ciest. Prvýkrát vycestoval v septembri do New Yorku, kde vystúpil na Valnom zhromaždení OSN. Krátko pred tým, koncom augusta, zasiahla Nepál ničivá povodeň, ktorú spôsobil pád ľadovca. Tragédia si vyžiadala viac ako 1400 obetí, pričom 5000 ľudí je stále nezvestných. Náklady na obnovu krajiny odhaduje vláda na takmer päť miliárd dolárov.
Lídri budú podľa nepálskeho ministerstva zahraničných vecí hovoriť o posilnení obchodu, tranzitu, investícií, energetiky, ako aj o rozvoji infraštruktúry. Naí Dillí uviedlo, že návšteva odráža význam, ktorý India pripisuje vzťahom s Nepálom.
Šáh pôsobil pôvodne ako raper, neskôr sa stal primátorom hlavného mesta Káthmandu. Do kresla premiéra zasadol koncom marca po vlne protikorupčných protestov mladých ľudí, ktorá zasiahla krajinu vlani v septembri.
Nepál je vnútrozemský himalájsky štát s 30 miliónmi obyvateľov, ktorý leží medzi Indiou a Čínou. Dlhodobo sa preto snaží vyvažovať vzťahy s oboma krajinami. India považuje Nepál za tradičného spojenca, keďže v oboch krajinách prevažuje hinduistické obyvateľstvo. Zároveň je jeho najväčším obchodným partnerom. Podľa Svetovej banky pochádza z Indie viac ako 60 percent nepálskeho dovozu, zatiaľ čo z Číny približne 13 percent.
Nepálsky premiér sa na rozdiel od svojich predchodcov zdržiaval od svojho vymenovania zahraničných ciest. Prvýkrát vycestoval v septembri do New Yorku, kde vystúpil na Valnom zhromaždení OSN. Krátko pred tým, koncom augusta, zasiahla Nepál ničivá povodeň, ktorú spôsobil pád ľadovca. Tragédia si vyžiadala viac ako 1400 obetí, pričom 5000 ľudí je stále nezvestných. Náklady na obnovu krajiny odhaduje vláda na takmer päť miliárd dolárov.