Nepálsky premiér v reakcii na protesty odstúpil z funkcie
Svoj plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook, X a YouTube, oznámila nepálska vláda minulý štvrtok.
Káthmandu 9. septembra (TASR) - Nepálsky premiér Khadga Prasád Šarma Oli v utorok oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie. Reagoval tak na protesty proti zákazu platforiem sociálnych sietí a korupcii, pri ktorých po zásahu polície zahynulo najmenej 19 ľudí. Oli v liste adresovanom prezidentovi napísal, že cieľom jeho demisie je umožniť podniknúť „kroky smerujúce k politickému riešeniu a vyriešeniu problémov“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Svoj plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook, X a YouTube, oznámila nepálska vláda minulý štvrtok. Ako dôvod uviedla, že tieto siete si nesplnili povinnosti registrovať sa v stanovenom termíne.
Masové protesty v pondelok začali v reakcii na zákaz sociálnych sietí, ale podľa agentúry AP ich podnietila rastúca frustrácia a nespokojnosť ľudí s politickými stranami, ktoré sú údajne skorumpované. Protesty pokračujú napriek tomu, že vláda od zákazu napokon upustila. Jeden z opýtaných demonštrantov citovaný agentúrou povedal, že mladí ľudia nemajú po zhoršení situácie žiaden dôvod zostať v krajine.
Z pondelkových zhromaždení v Káthmandu sa stali násilné demonštrácie s účasťou desaťtisícov ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nemu zakročila slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tvrdí, že polícia použila aj ostré náboje. Hovorca polície v hlavnom meste podľa agentúry AFP povedal, že zranenia utrpelo približne 400 ľudí vrátane viac než stovky policajtov.
Protesty podľa stanice BBC pokračujú od utorkového rána, a to aj napriek zákazu vychádzania, ktorý platí v metropole Káthmandu i ďalších mestách.
Nepálsky premiér podal demisiu po tom, čo demonštranti podpálili domy a súkromné sídla viacerých politických lídrov krajiny vrátane neho, vodcu najväčšej strany Nepálsky kongres Šéra Bahádura Deubu a prezidenta Ráma Čandru Púdela. Okrem toho podľa servera India Today podpálili aj budovu parlamentu, z ktorej stúpa hustý čierny dym.
