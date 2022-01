Blinken verí, že Nemecko má s NATO v otázke Ukrajiny jednotný postoj

Washington 23. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken v nedeľu uviedol, že nemá "žiadne pochybnosti" o tom, že Nemecko udržiava s NATO v otázke ukrajinskej krízy jednotný postoj. Slová šéfa americkej diplomacie prišli v čase, keď Berlín čelí výzvam, aby v otázke potenciálnej ruskej agresie voči Ukrajine postupoval tvrdšie, píše agentúra AFP.



"Môžem vám povedať, že Nemci skutočne zdieľajú naše obavy a sú rázni a odhodlaní reagovať - a to rýchlo, efektívne a jednotne. O tom nepochybujem," povedal Blinken v rozhovore v relácii televízie NBC s názvom Meet the Press. Záväzok Nemecka stáť bok po boku s Európou a Washingtonom spomenul aj v programe Face the Nation americkej televíznej stanice CBS. "Som naozaj presvedčený, že na čokoľvek, čo Rusko urobí, bude existovať jednotná odpoveď".



Blinken taktiež uviedol, že sankcie proti Rusku by sa mali podľa neho použiť ako prostriedok na "odradenie" Moskvy od akejkoľvek možnej agresie. Myšlienku, že by sankcie boli na Rusko uvalené skôr, než by došlo k samotnému útoku proti Ukrajine, ale odmietol. "Po uvalení sankcií stratíte odstrašujúci účinok," povedal v programe Face the Nation. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však vyzval západné krajiny, aby uvalenie sankcií na Moskvu nedokladali a nepoužívali až po prípadnej invázii na Ukrajinu. "Podporujem okamžité uvalenie sankcií," povedal Zelenskyj vo štvrtok pre denník The Washington Post. "Načo sú nám sankcie až potom, keď prídeme o celé územie Ukrajiny?," pýtal sa ukrajinský prezident.



Nemecko počas tohto víkendu čelilo kritike v súvislosti so svojím prístupom k ukrajinskej kríze, a to najmä pre kontroverzné vyjadrenia veliteľa nemeckých námorných síl. Viceadmirál Kay-Achim Schönbach totiž okrem iného povedal, že tvrdenia o tom, že Rusko chce vtrhnúť na Ukrajinu, sú "nezmysel" a že ruský prezident Vladimir Putin "si pravdepodobne zaslúži rešpekt". Po týchto vyjadreniach zo svojej funkcie odstúpil.



Moskva akékoľvek tvrdenia o plánovaní invázie na Ukrajinu odmieta.