Strana Nepoddajné Francúzsko pozastavuje rokovania o zostavení vlády

Paríž 16. júna (TASR) - Francúzska krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) v pondelok vyhlásila, že prerušuje rokovania o zostavovaní novej vlády pre spory so stredoľavou Socialistickou stranou (PS). Strany, ktoré spoločne zvíťazili v parlamentných voľbách ako súčasť volebnej koalície Nový ľudový front (NFP) sa nevedia dohodnúť na nominácii budúceho premiéra ani na najvyšších pozíciách v novom zákonodarnom zbore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Strana Nepoddajné Francúzsko vyhlásila, že rokovania so socialistami budú pozastavené, dokým budú trvať na vlastnom kandidátovi na premiéra a vetovať návrhy LFI. Líder LFI Jean-Luc Mélenchon taktiež uviedol, že pokiaľ sa socialistami nedohodnú na obsadení najvyšších pozícií v Národnom zhromaždení, jeho strana nebude rokovať o ničom inom.



Víťazná ľavicová aliancia, ktorej členmi sú aj zelení a komunisti, chcela pôvodne o kandidátovi na premiéra rozhodnúť do konca minulého týždňa. Socialisti na tento post presadzujú svojho lídra Oliviera Faura. Nepoddajné Francúzsko by však na premiérskej stoličke rado videlo Mélenchona.



Ako však poukazuje DPA, Mélenchon je kontroverznou osobnosťou s autoritatívnym štýlom politiky. Jeho nomináciu dokonca nepodporuje ani časť jeho spolustraníkov.



DPA pripomína aj to, že rozkol v ľavicovej aliancii môže vyhovovať prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Ten má pri formovaní novej vlády zásadnú úlohu. Pokiaľ ostane ľavicová aliancia aj naďalej rozdelená, je nepravdepodobné, že by ju prezident poveril zostavením novej vlády.



V druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku, ktoré sa uskutočnili 7. júla, zvíťazila ľavicová aliancia NFP pred centristickou koalíciou Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie. Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu.