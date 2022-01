Nepokoje boli pokusom o štátny prevrat, tvrdí kazašský prezident

Nursultan 10. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok označil dni historických nepokojov v jeho stredoázijskej krajine za pokus o štátny prevrat a prisľúbil, že tamojšie bezpečnostné zložky nebudú nikdy strieľať do pokojných demonštrantov.



"K protestom sa pridali ozbrojení militanti, ktorí čakali v zákulisí na príležitosť. Hlavný cieľ bol zrejmý - podkopanie ústavného poriadku, zničenie vládnych inštitúcií a uchvátenie moci. Bol to pokus o štátny prevrat," vyhlásil Tokajev, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Kazašský prezident zároveň uviedol, že vojenská misia pod velením Ruska sa už "čoskoro" skončí. Tokajev to povedal počas pondelkového stretnutia s lídrami členských krajín Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) - vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.



Kazachstan sa od začiatku roka zmieta v nepokojoch, ktoré sa rozvinuli z prvotných protestov proti zvýšeniu cien pohonných látok. Pri potýčkach s poriadkovými silami zahynulo niekoľko desiatok ľudí vrátane policajtov. Ministerstvo vnútra uviedlo, že zatknutých bolo takmer 8000 ľudí.



"Nikdy sme nestrieľali a nikdy nebudeme strieľať do pokojne protestujúcich demonštrantov," zdôraznil Tokajev, ktorý predtým označil účastníkov protivládnych pochodov za teroristov. Na žiadosť Tokajeva prišlo do Kazachstanu 2500 vojakov mierových síl ODKB pod vedením Moskvy.



Putin na pondelkovom stretnutí vyhlásil, že tieto jednotky zostanú v Kazachstane len na "určité" obdobie, píše AFP. Dodal, že táto krajina sa stala terčom "medzinárodného terorizmu". Prezident Ruskej federácie zdôraznil, že Moskva nepripustí žiadne "revolúcie" v danom regióne.