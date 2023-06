Nepokoje pre smrť pri policajnej kontrole vo Francúzsku pokračujú

Paríž 29. júna (TASR) - Francúzske bezpečnostné zložky zadržali 150 ľudí počas v poradí už druhej noci nepokojov, ktorú vyvolalo usmrtenie tínedžera pri policajnej dopravnej kontrole. Oznámil to vo štvrtok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



"Noc neúnosného násilia proti symbolom republiky s podpaľovaním alebo napadaním radníc, škôl a policajných staníc," opísal uplynulú noc na sociálnej sieti Twitter Darmanin.



"Hanba tým, čo nevolali na upokojenie," dodal minister.



V dôsledku nepokojov prezident Emmanuel Macron zvolal na štvrtok krízové stretnutie s niektorými ministrami.



Násilné protesty vyvolala smrť 17-ročného mladíka počas dopravnej kontroly. Tínedžera úrady identifikovali len ako Nahela M. Policajt ho strelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď mladíka v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok. Jeho smrť rozprúdila vo Francúzsku diskusiu o správaní sa policajtov k ľudom žijúcim v chudobných štvrtiach a predovšetkým k príslušníkom národnostných menšín, ktoré dlhodobo kritizujú ľudskoprávne skupiny.



K stretom medzi políciou a demonštrantmi prišlo už aj predchádzajúcu noc a hoci situácia vyzerala v stredu večer v okolí Paríža pokojne, nepokoje prepukli v iných mestách vrátane Toulouse, Dijonu a Lyonu. Neskôr po polnoci prerástli protesty do nepokojov aj v okolí Paríža, kde zasahovalo vyše 2000 policajtov.



Matka usmrteného mladíka zvolala pochod na počesť svojho jediného dieťaťa na štvrtok poobede v mestečku Nanterre na predmestí Paríža, kde prišlo k incidentu.