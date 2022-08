Nepokoje v bagdadskej zelenej zóne si vyžiadali najmenej 10 obetí

Bagdad 30. augusta (TASR) - Najmenej desať demonštrantov prišlo o život v pondelok po tom, ako stúpenci irackého šiitského duchovného Muktadá as-Sadra vtrhli do vládnej budovy v bagdadskej zelenej zóne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zdravotníci pre AFP uviedli, že 12 Sadrových podporovateľov bolo zastrelených a ďalších 270 demonštrantov utrpelo zranenia.



Pondelkové nepokoje vypukli po tom, čo as-Sadr oznámil, že sa definitívne sťahuje z politiky, pripomína AFP. Z oblasti tzv. zelenej zóny, kde sídla vládne inštitúcie i zahraničné diplomatické misie, bolo počuť výstrely.



Iracká armáda v pondelok v reakcii na nepokoje vyhlásila celoštátny zákaz vychádzania, ktorý vstúpil do platnosti od 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).



Dočasný premiér Mustafá Kázimí nariadil vyšetrovanie úmrtí. Pomocná misia OSN v Iraku (UNAMI) vyzvala všetky strany konfliktu, aby sa "zdržali konania", ktoré by mohlo viesť k nezastaviteľnému sledu udalostí.