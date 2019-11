Nepokoje v Hongkongu zvýšili nezamestnanosť v regióne

Hongkong 20. novembra (TASR) - Nepokoje v Hongkongu sa okrem ekonomiky odrazili aj na vývoji trhu práce. Ako uviedol tento týždeň štatistický úrad, nezamestnanosť v Hongkongu za trojmesačné obdobie od augusta do konca októbra vzrástla.



Podľa štatistického úradu dosiahla nezamestnanosť v Hongkongu za obdobie august až október 3,1 % oproti 2,9-percentnej úrovni za 3-mesačné obdobie do konca septembra.



Počet nezamestnaných dosiahol za tri mesiace do konca októbra 125.400. To je o 5100 viac než za obdobie júl-september.



Ešte výraznejšie sa zvýšila nezamestnanosť v odvetviach prepojených so spotrebou a cestovným ruchom, ktoré zahŕňajú maloobchod, ubytovanie a reštauračné služby. Tá vzrástla na 5 %. To je najvyššia miera nezamestnanosti v tejto oblasti od začiatku roku 2017.