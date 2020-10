Nepokoje v Kirgizsku si vyžiadali prvú obeť. Opozícia chce novú vládu

Biškek 6. októbra (TASR) - Politické strany v Kirgizsku, ktoré neboli úspešné v nedeľných parlamentných voľbách, majú v pláne zostaviť novú vládu a vybrať jej predsedu, uviedol na zhromaždení prívržencov opozície v Biškeku vodca opozičnej Socialistickej strany Ata-Meken (Vlasť) Žanar Akajev. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax.



"Namiesto súčasnej vlády vznikne nová - ľudová - a bude vymenovaný aj jej nový predseda," uviedol Akajev. Dodal, že "úlohou vlády a jej predsedu bude usporiadať nové voľby, ktoré budú spravodlivé a transparentné".



Kandidát na poslanca za stranu Ata-Meken Tilek Toktogazijev zase vyzval, aby tri provládne strany - Birimdik (Jednota), Mekenim Kyrgyzstan (Kirgizsko - moja vlasť) a Kyrgyzstan - nemali mať možnosť dostať sa k moci, rovnako ako ani ich členovia do vládnych funkcií.



Situácia v Kirgizsku sa opäť vyostrila v pondelok po zverejnení výsledkov nedeľných parlamentných volieb. Nespokojní prívrženci neúspešných strán vyšli do ulíc, aby protestovali proti spôsobu a výsledkom hlasovania a žiadali nové voľby. Neskôr k tejto požiadavke pridali aj odstúpenie vedenia krajiny.



Ministerstvo zdravotníctva v utorok ráno informovalo, že potýčky medzi demonštrantmi a zasahujúcou políciou si vyžiadali viac ako 590 zranených a podľa agentúry Interfax aj jednu obeť.



Demonštranti v Biškeku podľa dostupných správ vzali útokom niektoré vládne budovy i radnicu mesta. Okrem iného z vyšetrovacej väzby tajnej služby oslobodili väzneného bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva.



Z väzenia na predmestí Biškeku bol oslobodený aj bývalý námestník ministra vnútra Sadyr Japarov, ktorý si tam odpykával trest za obvinenie z brania rukojemníka.



Zástupcovia demonštrujúcich pritom v noci na utorok vymenovali za veliteľa mesta bývalého námestníka ministra vnútra Kursana Asanova. Na sociálnych sieťach sa začali vytvárať oddiely ľudových milícií, aby v hlavnom meste zaistili poriadok, pretože v jeho uliciach nehliadkuje žiadna polícia. Nedochádza však ani k vážnym nepokojom a stretom, či rabovaniu.



Agentúra Interfax, odvolávajúca sa na svojho spravodajcu, informovala, že budova kirgizského parlamentu, v ktorej sa nachádza aj kancelária prezidenta, horí: plamene zachvátili jednotlivé kancelárie na štvrtom, piatom, šiestom a siedmom poschodí na západnej strane budovy. Na miesto dorazila jedna hasičská jednotka.



Interfax dodal, že ľudia protestujúci proti výsledkom parlamentných volieb predtým vtrhli do areálu parlamentu za pomoci hasičského auta a neskôr aj do budovy, ktorú údajne začali plieniť. Podľa očitých svedkov jednu z kancelárií zapálili úmyselne a z nej sa potom oheň rozšíril ďalej.



Zrážky v Biškeku vypukli v pondelok po oznámení predbežných výsledkov parlamentných volieb. Viaceré opozičné strany okamžite oznámili, že ich výsledky neuznávajú pre masívne porušovanie zákona o voľbách a falšovanie počas volebného procesu.



Interfax informoval, že kirgizský prezident Sooronbaj Žeenbekov už medzičasom oznámil, že sa v utorok stretne s lídrami politických strán, ktoré sa zúčastnili na nedeľných parlamentných voľbách.