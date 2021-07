Nepokoje v Libanone si vyžiadali viac ako dve desiatky zranených

odporovatelia Saada Harírího blokujú ulice 15. júla 2021 v Bejrúte. Foto: TASR/AP

Bejrút 16. júla (TASR) - Viac ako dve desiatky ľudí utrpeli v piatok zranenia počas nepokojov v meste Tarábulus na severe Libanonu. Medzi zranenými je aj päť vojakov, na ktorých protestujúci zaútočili ručným granátom, informovala agentúra AP.Ľudia sa v Tarábuluse, druhom najväčšom meste krajiny, vyšli do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť so zvyšujúcimi sa cenami, výpadkami elektriny a nedostatkom paliva a liekov.Demonštranti zablokovali viaceré ulice a dostali sa do násilných potýčok s príslušníkmi armády, ktorí museli rozháňať davy streľbou do vzduchu.Podľa libanonského Červeného kríža do miestnych nemocníc previezli 19 zranených osôb zranených počas nepokojov.Zranenia podľa armády utrpelo aj 10 vojakov, do ktorých demonštranti hádzali kamene, a ďalší piati, ktorým spôsobil zranenia granát.Viaceré ulice a cesty zablokovali v piatok aj demonštranti v Bejrúte, kde voči nim taktiež zasahovala armáda.Francúzsko, Európska únia a Spojené štáty v piatok opätovne vyzvali libanonských politikov, aby urýchlene vytvorili novú vládu, ktorá by pomohla vyviesť krajinu z hlbokej politickej a ekonomickej krízy.Dezignovaný libanonský premiér Saad Harírí vo štvrtok oznámil, že odstupuje zo svojho postu. Ako dôvod uviedols libanonským prezidentom Michelom Aúnom. Harírí sa neúspešne pokúšal o zostavenie novej vlády od vlaňajšieho októbra.Libanon sa od roku 2019 zmieta v hlbokej hospodárskej kríze, v dôsledku ktorej aktuálne žije viac než polovica obyvateľov pod hranicou chudoby. Krízu v krajine ešte prehĺbil ničivý výbuch v bejrútskom prístave z augusta 2020, ktorý si vyžiadal viac než 200 mŕtvych, tisíce zranených a zničil rozsiahle časti libanonského hlavného mesta.Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že prezident krajiny Emmanuel Macron bude v spolupráci s OSN organizovať ďalšiu medzinárodnú konferenciu o Libanone, ktorý sa uskutoční 4. augusta. Predchádzajúce takéto konferencie nepriniesli riešenie patovej situácie v Libanone.