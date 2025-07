Nepokoje v Sýrii majú už 248 obetí

Damask/Tel Aviv 16. júla (TASR) — Najmenej 248 mŕtvych si od nedele vyžiadali násilnosti medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a beduínmi v provincii Suwajdá ležiacej na juhu Sýrie. Medzi obeťami je 92 drúzov, 18 beduínov a 138 príslušníkov sýrskych bezpečnostných síl, ktorých tam vyslala vláda v Damasku, aby obnovili poriadok. Uviedlo to v stredu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Z 92 zabitých príslušníkov drúzskej menšiny je 28 civilistov, z ktorých 21 „popravili“ vládne sily, tvrdí SOHR.



Krátko po tom, čo vládne sily v utorok vstúpili do rovnomenného hlavného mesta v provincie, sýrske ministerstvo obrany oznámilo, že bolo dohodnuté prímerie. Napriek tomu podľa obyvateľov naďalej dochádza k ojedinelým stretom.



SOHR v utorok oznámilo, že sýrske vládne sily a ich spojenci zabili v Suwajde a jej okolí 21 drúzskych civilistov. Pri útoku na rodinný penzión v tomto meste údajne zahynulo 12 civilistov.



Podľa spravodajského webu Suwayda 24 sýrske sily zabili po vstupe do provincie Suwajdá desiatky civilistov, presné čísla však nie sú k dispozícii.



Na sýrske sily v provincii Suwajdá zaútočil v utorok Izrael. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom útokov je chrániť drúzov a zabezpečiť demilitarizáciu oblasti v blízkosti izraelských hraníc. Prítomnosť sýrskych jednotiek v tejto oblasti označili obaja za bezpečnostnú hrozbu.



Kac v stredu zopakoval, že izraelská armáda bude pokračovať v útokoch na sýrske vládne sily, pokiaľ sa nestiahnu z mesta Suwajdá. Zdôraznil, že „sýrsky režim musí nechať drúzov v Suwajde na pokoji a stiahnuť svoje sily“. Dodal, že Izrael drúzov v Sýrii neopustí a bude presadzovať demilitarizačnú politiku.



Drúzovia žijú okrem Sýrie aj v Libanone, Izraeli a na Golanských výšinách. Boje v okolí mesta Suwajdá prepukli aj v apríli a máji, keď sa do konfliktu dostali drúzski militanti a bezpečnostné zložky novej sýrskej vlády.