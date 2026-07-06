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Nepokoje vo väznici si vyžiadali 23 mŕtvych a vyše 100 zranených
Išlo o najsmrtiacejšie väzenské povstanie v krajine za uplynulých vyše päť rokov.
Autor TASR
Kotte 6. júla (TASR) - Pri nepokojoch v srílanskej väznici zahynulo 23 ľudí vrátane strážcov a ďalších viac než 100 osôb utrpelo zranenia. Išlo o najsmrtiacejšie väzenské povstanie v krajine za uplynulých vyše päť rokov, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry AFP.
Úrady previezli zranených do nemocnice v Negombe po nočných potýčkach dvoch drogových gangov vo väznici, ozrejmila polícia. Predstaviteľka nemocnice uviedla, že v zdravotníckom zariadení sa nachádza 23 tiel a bolo tam prijatých aj viac než 100 zranených väzňov a strážcov. „Niektoré z obetí utrpeli strelné poranenia, niektoré rezné rany a ťažké pomliaždeniny,“ upresnila.
Konflikt sa začal v nedeľu večer vo väznici s vyše tisíckou väzňov. Po rozšírení správ o bojoch v zariadení vyliezli väzenkyne z priľahlého krídla na strechu budovy a žiadali prepustenie. Polícia uviedla, že časť strechy sa zrútila a niektoré ženy utrpeli zranenia.
Miestne orgány v pondelok privolali aj policajné komando, ktoré však napokon nezasahovalo vo vnútri väznice. Pred ústavom sa zhromaždili veľké davy príbuzných väzňov, zatiaľ čo letectvo nasadilo drony a vrtuľník na monitorovanie oblasti. Miestni obyvatelia uviedli, že počuli výstrely.
„Štyria strážcovia zahynuli, keď sa pokúsili potlačiť nepokoje,“ povedal policajný predstaviteľ pre AFP.
V decembri 2020 si nepokoje v inej väznici na Srí Lanke vyžiadali 11 mŕtvych a 117 zranených väzňov v čase vrcholiacej pandémie Covid-19. Vláda v dôsledku toho prepustila stovky väzňov z preplnených väzníc.
V nápravných ústavoch po celej Srí Lanke bolo k 5. júlu držaných 41.250 väzňov, čo predstavuje približne štvornásobok ich kapacity.
Úrady previezli zranených do nemocnice v Negombe po nočných potýčkach dvoch drogových gangov vo väznici, ozrejmila polícia. Predstaviteľka nemocnice uviedla, že v zdravotníckom zariadení sa nachádza 23 tiel a bolo tam prijatých aj viac než 100 zranených väzňov a strážcov. „Niektoré z obetí utrpeli strelné poranenia, niektoré rezné rany a ťažké pomliaždeniny,“ upresnila.
Konflikt sa začal v nedeľu večer vo väznici s vyše tisíckou väzňov. Po rozšírení správ o bojoch v zariadení vyliezli väzenkyne z priľahlého krídla na strechu budovy a žiadali prepustenie. Polícia uviedla, že časť strechy sa zrútila a niektoré ženy utrpeli zranenia.
Miestne orgány v pondelok privolali aj policajné komando, ktoré však napokon nezasahovalo vo vnútri väznice. Pred ústavom sa zhromaždili veľké davy príbuzných väzňov, zatiaľ čo letectvo nasadilo drony a vrtuľník na monitorovanie oblasti. Miestni obyvatelia uviedli, že počuli výstrely.
„Štyria strážcovia zahynuli, keď sa pokúsili potlačiť nepokoje,“ povedal policajný predstaviteľ pre AFP.
V decembri 2020 si nepokoje v inej väznici na Srí Lanke vyžiadali 11 mŕtvych a 117 zranených väzňov v čase vrcholiacej pandémie Covid-19. Vláda v dôsledku toho prepustila stovky väzňov z preplnených väzníc.
V nápravných ústavoch po celej Srí Lanke bolo k 5. júlu držaných 41.250 väzňov, čo predstavuje približne štvornásobok ich kapacity.