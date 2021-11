Nepokoje vo väznici v meste Guayaquil v Ekvádore si vyžiadali 68 obetí

Quito 13. novembra (TASR) - Pri najnovších násilných nepokojoch vo väznici v ekvádorskom meste Guayaquil prišlo o život 68 väzňov. Informovala o tom v sobotu tamojšia prokuratúra, píše agentúra AFP.



"Podľa predbežných informácií bolo zabitých 68 väzňov a 25 ďalších utrpelo zranenia," napísala na Twitteri ekvádorská prokuratúra. Policajná prezidentka Tannya Varelaová predtým novinárom povedala, že bitky medzi väzňami, ktoré sa začali v piatok, si vyžiadali 58 obetí.



Miestni predstavitelia pripisujú boje gangom napojeným na medzinárodné drogové kartely. Policajný zásah s cieľom obnoviť poriadok "zachránil (ďalšie) životy", dodal guvernér provincie Guayas Pablo Arosemena.



Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú telá obetí, pričom niektoré z nich sú obhorené, ako ležia na zemi vo vnútri väzenia. Arosemena priblížil, že väzni "sa pokúsili dynamitom odpáliť múr, aby sa dostali do pavilónu č. 2 a vykonali masaker. Zapaľovali i matrace, aby dosiahli, že ich rivali sa zadusia v dyme". "Bojujeme proti obchodovaniu s drogami. Je to veľmi náročné," dodal.



Varelaová uviedla, že predstavitelia väznice pomocou dronov videli, ako sa ozbrojení väzni s výbušninami v troch pavilónoch pokúšajú dostať do pavilónu č. 2. Išlo podľa jej slov o teritoriálne boje po tom, čo bol z väznice prepustený líder jedného z pavilónov. Polícia zaistila zbrane i výbušniny.



V septembri si výtržnosti medzi ozbrojenými znepriatelenými drogovými gangmi v tej istej väznici vyžiadali 119 obetí. Išlo o jeden z najhorších väzenských masakrov v dejinách Latinskej Ameriky. Ešte pred piatkovými násilnosťami zomrelo najmenej 15 väzňov.



V tejto najväčšej väznici v krajine je umiestnených 8500 trestancov, čo je o 60 percent viac než je jej pôvodná kapacita 5300 väzňov.



Pri nepokojoch, ktoré sa v ekvádorských väzniciach odohrali v priebehu tohto roku, zahynulo už takmer 300 väzňov. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso dva týždne po septembrových nepokojoch v reakcii na zlyhávanie väzenského systému vyhlásil 60-dňový výnimočný stav a vymenoval i nového ministra obrany, ktorým sa stal generál vo výslužbe Luís Hernández.



V posledných mesiacoch zachvátila Ekvádor vlna násilností - od januára do októbra tohto roku v krajine došlo k takmer 1900 vraždám, pričom vlani ich bolo podľa údajov vlády 1400.