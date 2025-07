Neprávom deportovaného Salvádorčana vo väzení bili a psychicky mučili

Washington 4. júla (TASR) - Salvádorčan Kilmar Armando Abrego Garcia, ktorého USA omylom deportovali do salvádorskej väznice s maximálnym stupňom stráženia (CECOT), bol vo väzení zbitý a psychicky mučený, trpel nedostatkom spánku i stravy. Podľa agentúry AFP to uviedli mužovi právnici.



Americké ministerstvo spravodlivosti neskôr priznalo, že k deportácii došlo v dôsledku „administratívnej chyby“.



Abrego Garcia, ktorý je ženatý s americkou občiankou a žil v štáte Maryland, bol medzitým vrátený do USA, kde čelí obvineniam z prevádzačstva v Tennessee.



Jeho právnici tvrdia, že pri príchode do CECOT ho stráže bili, nútili k dlhému kľačaniu bez možností ísť na toaletu. Spával na kovových posteliach bez matracov v preplnenej cele bez okien. Počas dvoch týždňov schudol 14 kilogramov.



Salvádorský prezident Nayib Bukele tieto obvinenia odmietol a tvrdil, že muž počas väzby dokonca pribral.



Abrego Garcia bol medzi 23 Salvádorčanmi a 238 Venezuelčanmi, ktorých USA deportovali 15. marca s odvolaním sa na zákon Alien Enemies Act z roku 1798. Najvyšší súd USA v máji deportácie podľa tohto zákona pozastavil. Abregovi Garciovi právnici v Tennessee však teraz prekvapujúco žiadajú, aby súd oddialil prepustenie ich mandanta na slobodu - obávajú sa totiž jeho ďalšej neoprávnenej deportácie, doplnila AFP.