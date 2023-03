Nepriatelia v jemenskej občianskej vojne rokujú o výmene väzňov

Káhira 11. marca (TASR) — Znepriatelené strany v jemenskej občianskej vojne v sobotu začali rokovať o výmene väzňov. Rozhovory sprostredkovala OSN. TASR informuje podľa správy AP.



Rozhovory medzi jemenskou vládou a húsijskými povstalcami sa začali vo Švajčiarsku za účasti vyslanca OSN pre Jemen Hansa Grundberga a Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MVČK).



Člen vládnej delegácie a námestník jemenského ministra pre ľudské práva Madžíd Fadail uviedol, že rozhovory potrvajú 11 dní. Povedal, že chcú prepustiť všetkých vojnových zajatcov, aby pomohli dosiahnuť "trvalý a úplný mier" v Jemene.



Grundberg vyzval obe strany, aby sa "zapojili do serióznych diskusií s cieľom dohodnúť sa na prepustení čo najväčšieho počtu zadržiavaných osôb", uvádza sa vo vyhlásení OSN.



Hovorca MVČK so sídlom v Ženeve Jason Straziuso charakterizoval stretnutie ako príležitosť "znížiť humanitárne utrpenie".



Občianska vojna v Jemene vypukla v roku 2014, keď sa Iránom podporovaní šiitski húsíovia zmocnili hlavného mesta Saná a veľkej časti severu krajiny. Do konfliktu sa preto zapojila koalícia vedená Saudskou Arábiou, aby obnovila moc medzinárodne uznávanej vlády. Jemen sa potom stal zástupnou vojnou medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Obe regionálne mocnosti však v piatok za sprostredkovania Číny oznámili obnovenie zmrazených diplomatických vzťahov.



V dôsledku vojny zahynulo v Jemene približne 377.000 ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť domovy. OSN označuje situáciu za najväčšiu humanitárnu krízu súčasnosti.