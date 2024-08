Nepriatelia v Sudáne sa zhodli na prístupe k humanitárnej pomoci

Ženeva 23. augusta (TASR) - Obe bojujúce strany v Sudáne sa dohodli, že zabezpečia bezpečný prístup k humanitárnej pomoci do krajiny prostredníctvom dvoch kľúčových trás. Oznámili to v piatok štáty, ktoré vo Švajčiarsku viedli rokovania o prímerí v Sudáne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V roku 2023 vypukla v Sudáne vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.



Spojené štáty od 14. augusta organizovali vo Švajčiarku rozhovory o zmiernení utrpenia v Sudáne a dosiahnutí trvalého zastavenia nepriateľských akcií. Do Švajčiarska pricestovala aj delegácia RSF. Sudánska armáda však nebola spokojná s formátom stretnutia a nezúčastnila sa na ňom. So sprostredkovateľmi boli jej zástupcovia v telefonickom kontakte.



Rokovania sa skončili v piatok a ich spoluorganizátormi boli Saudská Arábia a Švajčiarsko, pričom Africká únia, Egypt, Spojené arabské emiráty a OSN doplnili tzv. Skupinu na podporu záchrany života a mieru v Sudáne.



"Skupina získala záruky od oboch strán konfliktu, že zabezpečia bezpečný a bezproblémový prístup cez dve kľúčové dopravné trasy - hraničný priechod Adré do regiónu Dárfúr a dabskú cestu z prístavu Búr (Port) Súdán pri Červenom mori," uvádza sa v spoločnom vyhlásení po skončení rokovaní.



"Nákladné autá s pomocou sú na ceste, aby poskytli pomoc ľudom trpiacim hladom v tábore Zamzam a ďalších častiach Dárfúru. Tieto cesty musia zostať prístupné a bezpečné, aby sme mohli do Dárfúru priviezť pomoc a začali bojovať proti hladomoru. Potraviny a hlad sa nemôžu používať ako vojnová zbraň," dodali sprostredkovatelia vo vyhlásení.



Konflikt spôsobil v Sudáne jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Boje vyhnali z domov množstvo ľudí a vyžiadali si desaťtisíce životov. Akútnemu hladu je vystavených vyše 25 miliónov obyvateľov, teda vyše polovica sudánskej populácie. V utečeneckom tábore Zamzam v Dárfúre je podľa oficiálneho vyhlásenia úradov hladomor.