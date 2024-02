Nepriaznivé počasie oddialilo zostavenie novej vlády na Tuvalu

Funafuti 9. februára (TASR) - Búrlivé počasie zdržalo zostavenie novej vlády na Tuvalu. Čerstvo zvolení zákonodarcovia sa v piatok, niekoľko týždňov po voľbách v tejto tichomorskej ostrovnej krajine, stále nemohli dostať do sídla parlamentu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vyšší volebný úradník Semi Malaki uviedol, že približne polovica zo 16 zvolených členov parlamentu zostala uviaznutá na vonkajších ostrovoch tohto súostrovia. Pre silný vietor a rozbúrené more mali problémy dostať sa do hlavného mesta Funafuti na rovnomennom atole.



"Dúfam, že do budúceho týždňa budeme mať všetkých poslancov tu na Funafuti a pristúpime k voľbe premiéra," dodal Malaki.



Hlasovanie na Tuvalu sa konalo 26. januára a pozorne ho sledovali v Pekingu, Washingtone, ako aj v Tchaj-peji v súvislosti so správami, že nová vláda by mohla zrušiť diplomatické uznanie suverenity Taiwanu a namiesto toho uznať Čínu.



Od hlasovania však tlaková níž priniesla hustý dážď a silný vietor, v dôsledku čoho zostali lode v prístavoch a poslanci doma.



Kým sa nepodarí zostaviť novú vládu, zostáva na čele krajiny zosadený protaiwanský premiér Kausea Natano, ktorý prišiel o mandát vo volebnom obvode Funafuti.



Tuvalu je jedným z 12 štátov sveta, ktoré stále oficiálne uznávajú Taiwan ako nezávislú krajinu.



Peking metodicky získava tichomorských spojencov Taiwanu. V roku 2019 presvedčil Šalamúnove ostrovy a Kiribati, aby prešli na stranu Číny. Diplomatické vzťahy s Taiwanom nedávno prerušilo v prospech Číny aj susedné Nauru, čo podnietilo dohady, že Tuvalu by mohlo byť ďalšie na rade.



Natanov minister financií Seve Paeniu pred voľbami vyslovil myšlienku, aby Tuvalu prehodnotilo svoje väzby s Taiwanom.



Keďže v krajine neexistujú formálne politické strany, očakávalo sa, že proces výberu nového premiéra a prípadnej zmeny vlády bude pomalý, a to už predtým, ako si nepriaznivé počasie vynútilo ďalšie oneskorenie.