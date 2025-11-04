Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nepriaznivé počasie si v Himalájach vyžiadalo od piatku deväť obetí

Didier Armand, ktorý prežil lavínu na vrchu Yalung Ri, odpočíva po tom, čo ho zachránili a letecky previezli do nemocnice v Káthmandu v Nepále v utorok 4. novembra 2025. Foto: TASR/AP

V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore pod horou Jalung Ri (5630 metrov) ležiacou v strednom Nepále neďaleko hraníc s Čínou.

Autor TASR
Káthmandu 4. novembra (TASR) — Deväť ľudí vrátane piatich talianskych horolezcov prišlo od piatku v dôsledku intenzívneho sneženia o život pri dvoch nehodách na nepálskej strane Himalájí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore pod horou Jalung Ri (5630 metrov) ležiacou v strednom Nepále neďaleko hraníc s Čínou. Pri tejto katastrofe zomrelo sedem ľudí - traja Taliani, jeden Nemec, jeden Francúz a dvaja nepálski šerpovia, uviedol pre AFP predstaviteľ spoločnosti Dreamers Destination, ktorá expedíciu pre časť skupiny organizovala.

Zvyšok skupiny sa podľa miestnej polície podarilo v utorok ráno miestneho času zachrániť a letecky prepraviť do hlavného mesta Káthmandu. Medzi zachránenými sú dvaja francúzski horolezci a dvaja Nepálčania.

Pri druhom incidente v západnom Nepále zomreli dvaja talianski horolezci, ktorí sa pokúšali zdolať 6887 metrov vysokú horu Panbari. S výpravou sa nedalo spojiť od piatku.

„Ich smrť dnes ráno potvrdili miestne úrady,“ uvádza sa vo vyhlásení talianskeho ministerstva zahraničných vecí. Rezort spresnil, že horolezcov zastihlo silné sneženie v prvom tábore v nadmorskej výške 5000 metrov.

Nepál, kde sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrchov sveta vrátane Mount Everestu, každoročne navštívia stovky horolezcov a turistov. Jesenná sezóna je po jarnej druhým najobľúbenejším obdobím pre expedície do Himalájí, a to aj napriek kratším a chladnejším dňom a zasneženému terénu.

Podľa stránky Himalayan Database zomrelo na himalájskych štítoch od roku 1950 najmenej 1093 ľudí, pričom takmer tretina z nich zahynula v lavínach.
