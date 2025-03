NEPRÍJEMNÉ PREKVAPENIE: V nanuku objavil hlavu jedovatého hada

Bangkok 8. marca (TASR) – Obyvateľ Thajska sa stal stredobodom pozornosti po tom, ako v nanuku, ktorý si kúpil z pouličného stánku, našiel celú zamrznutú hlavu žlto-čierneho hada a o svoj zážitok sa podelil na sociálnej sieti. TASR informuje na základe správy televízie NDTV.



"Šťastným" nálezcom je Rayban Naklengboon z mesta Pak Tho v oblasti Mueang Ratchaburi v centrálnej časti Thajska. Fotografie, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook mnohých ľudí šokovali.



"Aké má veľké oči! Už je po ňom? Príchuť čierna fazuľa, pouličný stánok, skutočný záber, pretože som si ten nanuk kúpil ja," napísal Naklengboon. Nanuky s príchuťou čiernej fazule sú v Thajsku obľúbeným dezertom, píše NDTV.



Príspevok získal na sociálnych sieťach tisíce reakcií a komentárov. Niektorí používatelia boli zhrození, iní brali situáciu s humorom. "Pre toto presne nekupujem jedlo z pouličných stánkov. Je to hrôza," uviedol jeden z používateľov. "No čo, máš zmrzlinu a navyše aj bielkoviny," kontroval iný. "Prvý hryz ti zachutí, z druhého ťa vykrúti," dodal tretí používateľ.



Podľa niektorých používateľov hlava patrila hadovi druhu Chrysopelea ornata, ktorý v tejto oblasti žije. Je mierne jedovatý, má zlatu farbu a bežne dorastá do dĺžky 70 až 130 centimetrov. Nájdená hlava zrejme patrila mláďaťu dlhému 20 až 40 centimetrov.



Iný desivý prípad sa odohral minulý rok v indickom veľkomeste Bombaj, kde jeden z miestnych obyvateľov vo svojej porcii zmrzliny objavil ľudský prst.



"Objednal som si cez aplikáciu trojitú zmrzlinu (…) Keď som zjedol asi polovicu, ucítil som v ústach niečo pevné. Myslel som si, že to bude oriešok alebo kus čokolády, tak som to vypľul, aby som sa na to mohol pozrieť," vyhlásil Dr. Orlem Brandon Serrao, ktorý svoj nález okamžite zabalil do vrecka s ľadom a odniesol ho na miestnu políciu.