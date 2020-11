Celoštátne testovanie učiteľov v Maďarsku ukázalo pomerne zlú situáciu

Budapešť 25. novembra (TASR) – V Maďarsku už dva dni testujú antigénovými testami učiteľov na prítomnosť nového druhu koronavírusu. Na viacerých školách je situácia horšia, než sa čakalo. Školu napríklad zatvorili v Debrecíne, kde bolo nakazených desať z 50 pedagógov, napísalo v stredu internetové vydanie denníka Népszava.



Podľa Odborového zväzu pedagógov (PSZ) sa veľká väčšina učiteľov nechá testovať, avšak boli aj takí, ktorí bezplatný test odmietli. Sú školy, kde bolo viac pozitívnych výsledkov testov, nakazení však nemali nijaké príznaky. Napríklad v Békešskej župe je škola, v ktorej z 80 pedagógov bolo 11 infikovaných.



Odborári namietajú, že príslušné úrady nevydali jednoznačné pokyny. Nakazeného učiteľa síce pošlú do domácej karantény, avšak nie je rozhodnuté, čo s triedou, v ktorej vyučoval.



Podpredseda PSZ Gábor Gosztonyi povedal, že ak by sa posielali do karantény aj priame kontakty učiteľov, ktorí mali pozitívne výsledky testov, muselo by sa zatvoriť podstatne viac škôl. Testovať by podľa podpredsedu PSZ mali všetkých pracovníkov škôl, nielen učiteľov.



Celoplošné testovanie zamestnancov sociálnych, zdravotných a vzdelávacích inštitúciách na dobrovoľnej báze v Maďarsku začalo 20. novembra.